Bayern recupera liderança da Bundesliga





(Com Lusa)

Em Friburgo, a formação bávara adiantou-se no marcador aos 16 minutos, por Dayot Upamecano, na sequência de um contra-ataque, e ampliou a vantagem aos 43, por Serge Gnabry.Apesar das várias oportunidades desperdiçadas na segunda parte, o Bayern viu o Friburgo reduzir aos 82 minutos, através de um autogolo de Tom Bischof, e pressionar à procura do empate.Já nos descontos, aos 90+5 minutos, Michael Olise aproveitou um erro do guarda-redes adversário para marcar de longa distância, com a baliza deserta, e garantir o triunfo dos bávaros.Noutro encontro da tarde, o Hoffenheim recebeu e venceu o Bayer Leverkusen por 3-0, com os golos a surgirem na reta final da partida.Andrej Kramaric inaugurou o marcador, aos 79 minutos, de grande penalidade, e Alexander Prass ampliou a vantagem, aos 89, antes de Max Moerstedt fixar o resultado, aos 90+5.O golo de Kramaric foi o milésimo do Hoffenheim na história da Bundesliga.O Bayer Leverkusen sofreu a primeira derrota após uma série de seis triunfos, mantendo-se no quarto lugar, com 13 pontos. O Hoffenheim ocupa a 10.ª posição, com nove.