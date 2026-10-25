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Bayern recupera liderança da Bundesliga

Bayern recupera liderança da Bundesliga

O Bayern Munique venceu o Friburgo por 3-1, na sétima jornada da Liga alemã, e manteve a liderança, com 17 pontos, os mesmos do Borussia Dortmund, enquanto o Hoffenheim venceu o Bayer Leverkusen, por 3-0.

RTP / Adicionar como fonte informativa
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Em Friburgo, a formação bávara adiantou-se no marcador aos 16 minutos, por Dayot Upamecano, na sequência de um contra-ataque, e ampliou a vantagem aos 43, por Serge Gnabry.

Apesar das várias oportunidades desperdiçadas na segunda parte, o Bayern viu o Friburgo reduzir aos 82 minutos, através de um autogolo de Tom Bischof, e pressionar à procura do empate.

Já nos descontos, aos 90+5 minutos, Michael Olise aproveitou um erro do guarda-redes adversário para marcar de longa distância, com a baliza deserta, e garantir o triunfo dos bávaros.

Noutro encontro da tarde, o Hoffenheim recebeu e venceu o Bayer Leverkusen por 3-0, com os golos a surgirem na reta final da partida.

Andrej Kramaric inaugurou o marcador, aos 79 minutos, de grande penalidade, e Alexander Prass ampliou a vantagem, aos 89, antes de Max Moerstedt fixar o resultado, aos 90+5.

O golo de Kramaric foi o milésimo do Hoffenheim na história da Bundesliga.

O Bayer Leverkusen sofreu a primeira derrota após uma série de seis triunfos, mantendo-se no quarto lugar, com 13 pontos. O Hoffenheim ocupa a 10.ª posição, com nove.

(Com Lusa)
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