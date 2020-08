Bayern tem "respeito" pelo FC Barcelona, mas quer impor-se e atingir final

"Temos respeito pelo FC Barcelona. É uma equipa que tem dominado a Liga dos Campeões nos últimos anos. Inspirou muitos clubes e treinadores, pelo estilo de jogo, que entusiasma qualquer um. Conhecemos os pontos fortes deles, temos de fazer face a isso e impor o nosso jogo", afirmou Hans-Dieter Flick, em conferência de imprensa, no Estádio da Luz, em Lisboa.



O técnico, que fazia a antevisão da partida dos quartos de final, agendada para sexta-feira, considerou que os catalães têm "excelentes jogadores e não apenas Messi".



"Este jogo não é o Bayern contra o Messi, mas sim o Bayern contra o FC Barcelona. O Messi é um jogador extraordinário. Temos de estar atentos, fechar os espaços, pressioná-lo e ganhar os duelos individuais contra ele. É importante que haja entreajuda dos jogadores a defender", disse ‘Hansi’ Flick.



Ainda assim, quando instado a comparar o ‘seu’ avançado Robert Lewandowski com o internacional argentino, Flick foi perentório: "Não se pode comparar. O Lewandowski é um extraordinário ponta de lança, tem imensa qualidade dentro da área, marca sempre muitos golos e ainda faz assistências. Só que o Messi é, a larga distância, o melhor futebolista do mundo nos últimos anos."



Admitindo que "nestes jogos também é preciso um pouco de sorte", o técnico assegurou que o Bayern de Munique vai "procurar essa sorte", até porque a ambição dos germânicos é clara: "Queremos mostrar a nossa qualidade e temos a ambição de chegar à final."



Por seu lado, o avançado Thomas Muller assumiu que os octocampeões da Alemanha estão "confiantes" para "um jogo entre duas equipas que adoram ter a bola", frisando que o ‘Barça' é "uma das grandes equipas do mundo, com muita experiência e jogadores fantásticos", como é o caso de Lionel Messi.



"O Messi está em muito boa forma, mas temos de nos defender de toda a equipa do FC Barcelona e não só dele. Sempre que jogámos contra o Messi, defendemos em conjunto. Não é só o Messi que pode criar perigo, é toda a equipa do Barça", referiu.



O FC Barcelona e o Bayern Munique defrontam-se na sexta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz, num encontro que será arbitrado pelo esloveno Damir Skomina.