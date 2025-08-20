Bayern tenta bicampeonato e reconstruir domínio na Bundesliga

Com um recorde de 34 títulos contra nove no Nuremberga, o segundo mais titulado, qualquer edição da Bundesliga arranca com o Bayern Munique ‘super favorito’ a levantar o escudo Meisterschal no final da temporada, na Baviera.



A nova temporada não foge à regra, com a formação de Munique a ter, aparentemente, todas as condições para chegar ao bicampeonato, depois do sucesso de 2024/25, e reconstituir o ‘império’ que foi abruptamente interrompido pelos 'farmacêuticos'.



Em 2023/24, a equipa de Leverkusen, com o espanhol Xabi Alonso no comando, pôs fim a 11 campeonatos seguidos do Bayern e festejou pela primeira vez na sua história a conquista da Bundesliga.



Não só está em causa a recuperação do domínio na Alemanha, mas também a confirmação do belga Vincent Kompany como o treinador certo para alcançar esse feito, depois de uma primeira época em que, apesar de ter vencido o campeonato, deixou muito a desejar nas restantes competições.



Os bávaros não foram além dos oitavos de final na Taça da Alemanha e caíram nos quartos de final da Liga dos Campeões.



Por isso mesmo, Kompany tem necessariamente que fazer melhor para agradar à exigência bávara, num plantel que continua a contar com o português Raphaël Guerreiro.



Vindo dos escalões de formação, David Daiber, médio de 18 anos nascido no Luxemburgo, mas com nacionalidade portuguesa, integra a equipa principal, em que já não está João Palhinha, que rumou ao Tottenham, por empréstimo.



O extremo colombiano Luís Diaz, que atuava no Liverpool e passou pelo FC Porto, é a grande contratação para a nova época, que não terá de início Jamal Musiala, uma das grandes figuras do Bayern, a recuperar de lesão grave sofrida no Mundial de clubes.



Vice-campeão germânico, o Bayer Leverkusen perdeu o técnico Xabi Alonso para o Real Madrid, o grande responsável pela época histórica do título, e tem agora no comando o neerlandês Erik ten Haag, a tentar recuperar os ‘danos’ que sofreu na sua carreira na passagem conturbada pelo Manchester United.



Uma coisa é certa: o antigo treinador do Ajax não pode contar com Florian Wirtz, a grande destaque dos 'farmacêuticos' nos últimos anos, que rumou ao Liverpool.



Já o Borussia Dortmund, com o croata Nico Kovac a manter o seu lugar, continua a sonhar com o seu primeiro Meisterschal desde 2012, altura ‘dourada’, em que foi bicampeão com o treinador Jürgen Klopp e o avançado polaco Roberto Lewandowski.



Em 2022/23, o Borussia teve tudo para festejar a conquista da Bundesliga, mas deixou-a fugir na última jornada, em que, mais uma vez, saiu o Bayern por cima.



O Colónia está de regresso ao primeiro escalão, assim como o Hamburgo, histórico do futebol germânico, três vezes campeão (a última em 1982/83), após oito anos de ausência.



Merlin Polzin, o mais jovem treinador da Bundesliga, com 34 anos, conta no plantel com o guarda-redes Daniel Fernandes, o defesa Guilherme Ramos, dois portugueses, e o avançado dinamarquês Yussuf Poulsen, que abandonou o Leipzig ao fim de 12 anos no clube.



No Union Berlim, o central Diogo Leite segue para a quarta temporada no emblema da capital, enquanto o lateral Aurélio Buta mantém-se no Eintracht Frankfurt.



O avançado Tiago Tomás saiu do Wolfsburgo e regressou a Estugarda e o também avançado Mathias Pereira-Lage, com uma carreira totalmente em França, vai ter a sua primeira experiência fora do futebol gaulês tendo assinado pelo St. Pauli, conhecido como o clube mais liberal da Alemanha.



A edição 2025/26 da Bundesliga arranca oficialmente na sexta-feira, com o Bayern Munique a receber o Leipzig, emblema habituado a andar pelos primeiros lugares, mas que em 2024/25 encerrou a competição na sétima posição, a pior desde que disputa a Bundesliga, desde 2016/17.

