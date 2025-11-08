Futebol Internacional
Bayern tropeça mas aumenta vantagem
O líder Bayern Munique evitou a derrota no campo do Union Berlim nos minutos de descontos, mas ainda assim alargou a vantagem sobre o segundo da Liga alemã, o Leipzig, derrotado em Hoffenheim.
O Leipzig viu reduzir-se a margem de avanço no segundo lugar, já que o Borussia Dortmund empatou e o Leverkusen venceu, na ronda 10 da Bundesliga.
Os bávaros estão com 28 pontos, contra 22 de Leipzig, 21 do Dortmund e 20 do Bayer Leverkusen, equipa que jogou frente ao Benfica, em, para a Liga dos Campeões, derrotando os 'encarnados', por 1-0.
O Bayer Leverkusen conseguiu mesmo o resultado mais dilatado do dia, goleando o Heidenheim por 6-0, enquanto o Bayern não foi além de um empate, 2-2, no terreno do Union Berlim.
O checo Patrick Schick, marcador do único golo na Luz, voltou a 'faturar', com golos aos dois e 22 minutos. Também marcaram, no BayArena, Jonas Hofmann (16 minutos), Ernest Poku (27) e Ibrahim Maza (45+1 e 53).
Em Berlim, o Union, com o português Diogo Leite a titular, quase venceu o poderoso Bayern, salvo da derrota pelo golo de Harry Kane, aos 90+3.
Danilho Doekhi bisou para o Union, aos 27 e 83, e pelo meio o antigo portista Luis Díaz marcou para a equipa bávara, aos 38.
Em Hoffenheim, Yan Diomande adiantou o Leipzig, aos nove minutos, após o que os locais responderam com os tentos de Albian Hajdari (20), Tim Lemperle (38) e Grischa Promel (79).
O Dortmund desperdiçou nos últimos minutos a oportunidade de subir ao segundo lugar, ao ceder empate, 1-1, em Hamburgo.
Chukwuemeka bateu o guarda-redes português Daniel Fernandes, para fazer o golo dos visitantes, aos 64. O empate só chegou aos 90+7, apontado por Konigsdorffer.
Os bávaros estão com 28 pontos, contra 22 de Leipzig, 21 do Dortmund e 20 do Bayer Leverkusen, equipa que jogou frente ao Benfica, em, para a Liga dos Campeões, derrotando os 'encarnados', por 1-0.
O Bayer Leverkusen conseguiu mesmo o resultado mais dilatado do dia, goleando o Heidenheim por 6-0, enquanto o Bayern não foi além de um empate, 2-2, no terreno do Union Berlim.
O checo Patrick Schick, marcador do único golo na Luz, voltou a 'faturar', com golos aos dois e 22 minutos. Também marcaram, no BayArena, Jonas Hofmann (16 minutos), Ernest Poku (27) e Ibrahim Maza (45+1 e 53).
Em Berlim, o Union, com o português Diogo Leite a titular, quase venceu o poderoso Bayern, salvo da derrota pelo golo de Harry Kane, aos 90+3.
Danilho Doekhi bisou para o Union, aos 27 e 83, e pelo meio o antigo portista Luis Díaz marcou para a equipa bávara, aos 38.
Em Hoffenheim, Yan Diomande adiantou o Leipzig, aos nove minutos, após o que os locais responderam com os tentos de Albian Hajdari (20), Tim Lemperle (38) e Grischa Promel (79).
O Dortmund desperdiçou nos últimos minutos a oportunidade de subir ao segundo lugar, ao ceder empate, 1-1, em Hamburgo.
Chukwuemeka bateu o guarda-redes português Daniel Fernandes, para fazer o golo dos visitantes, aos 64. O empate só chegou aos 90+7, apontado por Konigsdorffer.