Bayern vence e aproxima-se da liderança na homenagem a Beckenbauer

Na Allianz Arena, os cerca de 75.000 espetadores presentes nas bancadas cumpriram um minuto de silêncio em homenagem ao ‘Kaiser’, juntamente com os jogadores, que hoje envergaram uma camisola com o número ‘cinco’ estampado durante o período de aquecimento, em alusão ao lendário futebolista e treinador, além da camisola de jogo utilizada com a inscrição “Obrigado, Franz”.



Dois golos de Jamal Musiala (18 e 70 minutos), sempre servido por Leroy Sané, resolveram o desafio para os bávaros, que ficaram em superioridade numérica quando Promel (74) recebeu o segundo cartão amarelo e consequente ordem de expulsão.



O internacional português Raphaël Guerreiro foi titular nos bávaros, sendo substituído aos 78 minutos, por Goretzka, que ainda teve tempo para fazer o último passe para o remate certeiro do ‘inevitável’ Harry Kane (90+1), melhor marcador da Bundesliga, com 22 golos.



Com este resultado, o campeão germânico passou a somar 41 pontos, no segundo posto, menos um do que o líder Bayer Leverkusen, que nesta ronda se desloca ao reduto do Augsburgo.



O Hoffenheim é sétimo, à condição, com 24 pontos, os mesmos de Eintracht Frankfurt (sexto colocado) e Friburgo (oitavo), ambos com um jogo por disputar.