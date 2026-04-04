Bayern vence em Friburgo com reviravolta nos descontos

Na 28.ª jornada, o emblema bávaro esteve muito perto de sofrer a segunda derrota na competição (chegou aos 90 minutos a perder por 2-1 depois de já ter tido dois golos de desvantagem), mas Bischof, que ‘bisou’, ao 90+2, e Karl, ao 90+9, protagonizaram a ‘cambalhota’ no marcador.



O Bayern passou assim a ter 12 pontos de vantagem à condição sobre o Borussia Dortmund, que ainda hoje joga no campo do Estugarda, terceiro.



No terreno do oitavo classificado da Bundesliga, Raphaël Guerreiro foi titular no campeão germânico, que ficou em apuros devido aos golos do suíço Johan Manzambi, aos 46 minutos, e Lucas Holer, aos 71, para o Friburgo.



Tom Bischof, de apenas 20 anos, ‘bisou’ para equipa de Vicent Kompany, aos 81 e 90+2 minutos, com Lennartk Karl, de apenas 18 anos, a completar a reviravolta e fazer o golo 100 do Bayern esta época na Bundesliga.



A formação de Munique, que hoje não contou com o inglês Harry Kane, tem assim caminho aberto para chegar ao bicampeonato e continua imbatível esta temporada nos jogos fora em todas as competições.



Em Bremen, o Leipzig apanhou o Estugarda à condição na terceira posição, ambos com 53 pontos, depois de bater o Werder por 2-1, com golos do norueguês Nusa, aos 15 minutos, e do brasileiro Romulo Cardoso, aos 52. A equipa da casa, 14.º classificado, reduziu aos 90+4, por Musah.



Quem se deixou atrasar da luta pelo terceiro posto, e pela ‘Champions’, foi o Hoffenheim, agora quinto posicionado, depois de ter sido surpreendido em casa pelo Mainz, nono, por 2-1. Phillip Tietz, com um ‘bis’ foi a estrela da partida.



Num encontro com três portugueses em campo, Hamburgo e Augsburgo empataram a um golo. O guarda-redes Daniel Fernandes e o médio Fábio Vieira foram titular na equipa da casa, enquanto o avançado Rodrigo Ribeiro atuou nos forasteiros nos 10 minutos finais.



Destaque ainda para a ‘chuva’ de golos em Leverkusen, com o Bayer, sexto classificado, a bater por 6-3 o Wolfsburgo, penúltimo. O lateral espanhol Grimaldo, antigo jogador do Benfica, assinou dois golos para a equipa da casa.