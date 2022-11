Bayern vence no estádio do Hertha e assume liderança provisória da Liga alemã

O decacampeão germânico ultrapassou o Union Berlim, a equipa sensação na fase inicial da época 2022/23 e que foi um dos adversários do Sporting de Braga na Liga Europa (corresponsável pela despromoção dos minhotos à Liga Conferência Europa), que se desloca no domingo ao reduto do Bayer Leverkusen, 16.º e antepenúltimo classificado.



A primeira parte em Berlim começou animada, com o golo marcado por Musiala aos 12 minutos, e terminou de forma frenética, com quatro tentos em menos de 10 minutos, os primeiros dois para a equipa visitante, concretizados pelo camaronês Choupo-Moting, aos 37 e 38.



Quando parecia que o 'colosso' da Baviera se encaminhava de forma decidida para mais uma goleada, a equipa anfitriã reduziu para a margem mínima ainda antes do intervalo, graças aos remates certeiros do belga Lukebakio, aos 40 minutos, e de Selke, aos 45, na conversão de uma grande penalidade.



O Bayern Munique manteve o domínio territorial, mas sofreu alguns calafrios na reta final da partida, quando o Hertha se lançou mais no ataque em busca do empate, ascendendo ao comando da 'Bundesliga', com dois pontos de vantagem sobre o Union Berlim, e três relativamente ao Borussia Dortmund, que se impôs por 3-0 na receção ao Bochum.



Com o internacional português Raphael Guerreiro a titular, o Dortmund resolveu a questão frente ao penúltimo colocado ainda durante a primeira parte, com um 'bis' de Moukoko, aos oito e 45+2 minutos, e um golo do norte-americano Reyna, aos 12, na marcação de uma grande penalidade.



O Dortmund pode voltar a ser superado pelo Friburgo, quarto posicionado, com menos um ponto, que no domingo recebe o Colónia, no jogo de encerramento da ronda, e hoje ficou também pressionado por Eintracht Frankfurt e Leipzig, vencedores nas visitas ao Augsburgo (2-1) e Hoffenheim (3-1), respetivamente.



A equipa de Frankfurt, quinta posicionada, a um ponto do Friburgo e com um de vantagem sobre o Leipzig, sexto, sofreu um golo logo no primeiro minuto, concretizado por Berisha, mas deu a volta ao resultado, por intermédio de Rode, aos 13, e Knauff, aos 64.



O internacional português André Silva foi titular no ataque do Leipzig e Eduardo Quaresma suplente utilizado no Hoffenheim, mas a figura do jogo foi o francês Nkunku, autor de dois golos, aos 17 e 57 minutos, que lhe permitiram reforçar a liderança dos melhores marcadores da prova, com 11. O espanhol Dani Olmo marcou o outro tento dos visitantes, aos 69, e Rutter 'faturou' para os anfitriões, aos 50.



No outro encontro disputado hoje, o Wolfsburgo ganhou por 3-0 no recinto do Mainz, num confronto entre equipas do meio da tabela classificativa.