Bayern vence Taça da Alemanha e assegura `dobradinha` com `hat-trick` de Kane

O inglês Harry Kane voltou a estar em plano espetacular, marcando por três vezes na segunda parte, depois de se ter atingido o intervalo sem golos.



O lateral português Raphaël Guerreiro jogou pelos bávaros nos minutos finais e o compatriota Tiago Tomás entrou para a formação do Estugarda no segundo tempo.



Estavam já decorridos 55 minutos quando Michael Olise entrou pela direita e cruzou bem para o cabeceamento imparável de Kane - isto pouco antes do jogo parar, devido à falta de visibilidade originada pelos artefatos pirotécnicos lançados no intervalo.



O Estugarda não teve arte para reagir e tudo ficou mais complicado aos 80, com excelente rotação de Kane e remate pronto, para o 2-0.



Aos 90+2, uma mão de Angelo Stiller deu a grande penalidade que Kane converteu, tornando-se o primeiro jogador a marcar um 'hat-trick' na final da Taça germânica desde Robert Lewandowski em 2012.



O Bayern conquista a Taça pela 21.ª vez, em 26 presenças na final.



