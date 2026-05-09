Bayern vence Wolfsburgo após eliminação na Liga dos Campeões

(Com Lusa)

Após três raros jogos sem vencer – derrota e empate com o Paris Saint-Germain nas meias-finais da ‘Champions’ e igualdade com o Heidenheim –, os bávaros regressaram aos triunfos, graças a um golo do francês Michael Olise, aos 56 minutos, já depois de Harry Kane (36) ter falhado um penálti.Se no topo da classificação este resultado não teve qualquer influência, na luta pela descida o triunfo do Bayern Munique garantiu matematicamente a manutenção de Colónia e Werder Bremen.O Wolfsburgo mantém-se, neste momento, no 16.º e antepenúltimo lugar, de acesso ao play-off de manutenção, com 26 pontos, os mesmos do St. Pauli (17.º) e mais três do que o Heidenheim (18.º), que visita no domingo o Colónia.Em caso de triunfo do lanterna-vermelha em Colónia, as três equipas partem para a última jornada em igualdade, com a diferença de golos a poder ser decisiva, com o Wolfsburgo (-26) a ter vantagem, seguido de St. Pauli (-29) e Heidenheim (-31).