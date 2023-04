Bayern vinga eliminação da Taça em Friburgo, Guerreiro assiste pelo Dortmund

Depois de ser afastado da Taça da Alemanha, a meio da semana, precisamente pelo Friburgo, a equipa bávara, com João Cancelo entre os titulares, vingou a derrota sofrida em casa (2-1) nos quartos de final.



Depois de um primeiro tempo em que o ‘placard’ não mexeu, foi o central Matthijs de Ligt, do ‘meio da rua’, a marcar o único tento da partida, aos 51 minutos, após assistência de Musiala.



Com o segundo triunfo seguido na Bundesliga, a equipa de Thomas Tuchel comanda com 58 pontos, apenas mais dois do que o Borussia Dortmund, segundo colocado.



Diante do terceiro posicionado Union Berlim (51 pontos), hoje com Diogo Leite entre os suplentes, o Dortmund alcançou a vitória já na reta final do desafio, graças ao remate certeiro do jovem Youssoufa Moukoko, de 18 anos, aos 79 minutos.



No primeiro tempo, Raphaël Guerreiro serviu Malen (26 minutos) para o primeiro da partida no Signal Iduna Park, com Kevin Behrens (61) a marcar para o emblema da capital germânica.



O Bayer Leverkusen deu continuidade ao grande momento que atravessa no campeonato, desta vez frente ao Eintracht Frankfurt (3-1), naquela que foi a quinta vitória consecutiva no campeonato.



Para os ‘farmacêuticos’, agora no sexto lugar europeu, com 43 pontos, marcaram Adli (10 minutos), Daiby (34) e Azmoun (90+5), enquanto o golo do Frankfurt, sétimo, com 41, foi da autoria de Sow (74), que jogou ao lado do luso Aurélio Buta.



De resto, Mainz (oitavo classificado) e Werder Bremen (11.º) empataram 2-2, enquanto o Colónia (12.º) foi ao campo do Augsburgo (13.º), que teve Renato Veiga no ‘banco’, vencer por 3-1.