Bebeto: “Flamengo é forte… final ganha-se na raça e vontade”

Flamengo e Liverpool defrontam-se, este sábado, a partir das 17h30, na final do Mundial de Clubes, no Qatar.



O antigo jogador, de 55 anos, atualmente deputado estadual pelo Rio de Janeiro, é um fervoroso adepto do “mengão” e, em declarações ao jornalista Paulo Sérgio, confessou: “Acredito na equipa, na sua raça e vontade para ganhar a final”.



Bebeto foi campeão brasileiro pelo Flamengo e Vasco da Gama e teve uma passagem fugaz pelo Botafogo mas no diálogo com o jornalista teve uma reflexão curta e interessante: “Só a técnica não adianta para ganhar uma final”.



O ex-futebolista não se esqueceu de olhar para o outro lado do duelo e afirmou: “O Liverpool tem jogadores de muita qualidade que decidem um jogo a qualquer momento”.



Mas um dado extra pode desequilibrar a balança para o lado da formação negro-rubra adiantou o antigo avançado: “O ‘Fla’ vem com muita vontade e a ‘torcida’ (claque) vai empurrar”.



A concluir o seu raciocínio Bebeto ainda fez questão e lembrar que “estão aqui (no Qatar) quase 20 mil adeptos e nem sabem como depois vão pagar as contas”.