Futebol Internacional
Belga Amadou Onana afastado dos relvados por nove meses
O futebolista belga Amadou Onana vai estar afastado dos relvados durante cerca de nove meses, após uma cirurgia ao ligamento cruzado anterior do joelho direito, realizada hoje em Lyon, em França, segundo fontes médicas.
O médio de 24 anos, atualmente nos ingleses do Aston Villa, sofreu a lesão em 07 de julho, em Seattle, nos Estados Unidos, durante o jogo dos oitavos de final do Mundial2026, encontro em que os belgas venceram os norte-americanos por 4-1.
Na altura, o selecionador da Bélgica, Rudi Garcia, já temia uma “lesão grave”.
Onana vai iniciar a reabilitação nos próximos dias, acompanhado pela equipa médica do Aston Villa.
Com passagens por Hamburgo (Alemanha), Lille (França) e Everton (Inglaterra), o médio soma 33 internacionalizações e um golo pela Bélgica, sendo uma peça fundamental ao lado de Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Thomas Meunier e Thibaut Courtois.
Na altura, o selecionador da Bélgica, Rudi Garcia, já temia uma “lesão grave”.
Onana vai iniciar a reabilitação nos próximos dias, acompanhado pela equipa médica do Aston Villa.
Com passagens por Hamburgo (Alemanha), Lille (França) e Everton (Inglaterra), o médio soma 33 internacionalizações e um golo pela Bélgica, sendo uma peça fundamental ao lado de Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Thomas Meunier e Thibaut Courtois.