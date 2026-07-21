Belga Amadou Onana afastado dos relvados por nove meses

O médio de 24 anos, atualmente nos ingleses do Aston Villa, sofreu a lesão em 07 de julho, em Seattle, nos Estados Unidos, durante o jogo dos oitavos de final do Mundial2026, encontro em que os belgas venceram os norte-americanos por 4-1.



Na altura, o selecionador da Bélgica, Rudi Garcia, já temia uma “lesão grave”.



Onana vai iniciar a reabilitação nos próximos dias, acompanhado pela equipa médica do Aston Villa.



Com passagens por Hamburgo (Alemanha), Lille (França) e Everton (Inglaterra), o médio soma 33 internacionalizações e um golo pela Bélgica, sendo uma peça fundamental ao lado de Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Thomas Meunier e Thibaut Courtois.