Belga Thomas Meunier deixa PSG e assina pelo Borussia Dortmund até 2024

O internacional belga Thomas Meunier, que alinhava no Paris Saint-Germain, assinou contrato com o Borussia Dortmund até 2024, anunciou hoje o clube da Liga alemã de futebol, no qual alinha o português Raphaël Guerreiro.