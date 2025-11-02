Belgas do Genk vencem no campeonato antes da visita ao Sporting de Braga

Depois de empates no terreno do Cercle Brugge (2-2) e em casa com o La Louviere (1-1), o Genk garantiu hoje a vitória com um golo do avançado sul-coreano Hyeon-Gyu Oh, ainda na primeira parte, aos 35 minutos.



A meio da semana a equipa belga apurou-se para os oitavos de final da Taça da Bélgica, depois de vencer em casa o RWDM Brussels (3-0), emblema da segunda divisão.



Na Liga Europa, os belgas ocupam a 19.ª posição, com quatro pontos em três jogos, enquanto o Sporting de Braga é totalista de vitórias e segue na frente, igualado com os dinamarqueses do Midtjylland e os franceses do Lyon, de Paulo Fonseca.



O jogo entre Sporting de Braga e Genk está agendado para quinta-feira, às 20:00, no Estádio Municipal de Braga.