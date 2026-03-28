Bélgica com sotaque português goleia Estados Unidos em Atlanta

Em Atlanta, o anfitrião Estados Unidos adiantou-se aos 39 minutos, com tento de Weston McKennie, porém, a Bélgica reagiria e deu a volta, com tentos do sportinguista Zeno Debast, que igualou 1-1, aos 45 minutos, e do benfiquista Dodi Lukebakio, que, aos 68 e 82, faria os quarto e quinto golos da sua equipa, que, aos 87, viu Patrick Agyemang reduzir para 2-5.



Pelo meio, Amadou Onana, aos 53, e Charles De Ketelaere, aos 59, foram robustecendo o êxito dos europeus, que, no Mundial, integram o Grupo G, com o Irão, Nova Zelândia e Egito.



Os norte-americanos, que organizam o evento em conjunto com o México, que na próxima madrugada vai testar a forma de Portugal, e o Canadá, estão na 'poule' D com o Paraguai, Austrália e o vencedor do embate entre o Kosovo e a Turquia, na terça-feira.



Em Glasgow, o Japão foi a equipa mais consistente em campo e marcou, aos 84 minutos, pelo suplente Junya Ito, que deu o melhor seguimento a uma assistência de um companheiro após um cruzamento na esquerda.



No Mundial, o Japão integra o Grupo F com os Países Baixos, Tunísia e ganhador do play-off entre a Suécia e a Polónia, a decidir-se na terça-feira.



Já a Escócia faz parte da 'poule' C com Brasil, Marrocos e Haiti.



Com o portista Seko Fofana a titular, o sportinguista Diomande e o gilista Konan a entrarem aos 79 minutos, a Costa do Marfim goleou a Coreia do Sul, igualmente apurada para o Mundial, por expressivo 4-0, em Inglaterra.



Os 'elefantes' impuseram-se com tentos de Guessand, aos 35, Adingra, aos 45+1, Martial Godo, aos 62 e Singo, aos 90+3.



A Costa do Marfim disputa o Grupo E, com Alemanha, Equador e Curaçau, enquanto a Coreia do Sul está na 'poule' A, com México, África do Sul e o vencedor do play-off que vai opor a Dinamarca à Polónia, na terça-feira.



Em Paris, o Senegal venceu o Peru por 2-0, com tentos de Nicolas Jackson (41) e Ismaila Sarr (54), mas o que mais sobressaiu foi o facto de a equipa ter exibido o troféu da conquista da Taça das Nações Africanas (CAN2025), garantida em janeiro em Marrocos, apesar de o título lhe ter sido retirado administrativamente pela Confederação Africana de Futebol (CAF).



O Senegal integra o Grupo I, juntamente com a Noruega, Argélia e Jordânia.



O Canadá esteve a perder com a Islândia por 2-0, com golos de Orri Oskarsson, aos nove e 21, contudo, reagiu e empatou no segundo tempo, com Jonathan David a 'bisar' também, aos 67 e 75, ambos de penálti.



Suíça, Qatar e o vencedor do play-off entre a Itália e Bósnia-Herzegovnia completam o Grupo B, juntamente com o Canadá.



