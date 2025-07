Bélgica quer despedida em beleza do Euro femininno

Já sem hipóteses de chegar à fase a eliminar, a intenção das belgas, que na edição de 2022, em Inglaterra, atingiram os ‘quartos’, passa por “melhorar e ter um desempenho elevado”, segundo afirmou a técnica islandesa, de 48 anos, em conferência de imprensa.



“Neste momento queremos ganhar este jogo. É também importante para o nosso ranking da FIFA e, claro, sair do torneio com boas sensações de melhorias e com mais confiança para o crescimento da equipa. São 90 minutos de futebol para podermos melhorar e ter um desempenho elevado”, declarou.



Reconhecendo que “é um jogo importante para Portugal, que vai “entrar com muita vontade e agressividade”, Gunnarsdóttir admitiu que já pensou na possibilidade de vir a colocar jogadoras menos utilizadas contra as ‘navegadoras’, em Sion.



Por sua vez, a guarda-redes Lisa Lichtfus considerou que uma vitória ante as lusas “seria importante a nível mental”.



“Eu diria que já virámos mais ou menos essa página da eliminação e, agora, a equipa está concentrada no jogo de amanhã [sexta-feira]. Queremos uma vitória, porque a nível mental seria importante”, apontou.



A jogadora do Le Havre, titular pelas belgas nas derrotas contra Itália (1-0) e Espanha (6-2), acrescentou que a “experiência” de participar num Europeu foi “muito positiva, independentemente de não ter dado para ir mais longe”, deixando claro que a equipa quer ”acabar com um jogo de muita qualidade”.



Se as belgas já não têm hipóteses de chegar aos ‘quartos’, a seleção lusa ainda sonha com essa fase, mas precisa de triunfar na sexta-feira, que a Itália perca com a qualificada Espanha, e ainda de recuperar o atraso que tem na diferença de golos (1-6 contra 2-1 das transalpinas).



Certo é que, se Espanha e Itália empatarem no outro jogo da ‘poule’, nem o mais dilatado dos triunfos sobre a Bélgica valerá à formação das 'quinas'.



A seleção portuguesa soma apenas um ponto, num grupo liderado pela Espanha, com seis e já apurada para os ‘quartos’, seguida da segunda posicionada Itália, com quatro. A Bélgica é última, sem qualquer ponto.



Portugal e Bélgica defrontam-se na sexta-feira, em Sion, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), para a partida da terceira e última jornada do Grupo B, que será dirigida pela sueca Tess Olofsson.