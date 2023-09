Bellingham marca e assiste e Real Madrid bate Girona para assumir liderança

Na oitava jornada, os ‘merengues’, adversários do Sporting de Braga na Liga dos Campeões, fizeram o inglês de 20 anos regressar à titularidade e, antes de ser substituído para descansar com vista ao encontro com o Nápoles na ‘Champions’, ainda conseguiu ser o melhor em campo, numa partida em que o capitão Nacho foi expulso aos 90+4 por um lance perigoso que 'estragou' um bom jogo.



Primeiro, assistiu de trivela para o golo de Joselu, aos 17 minutos, na quarta jornada seguida do avançado a marcar, e fechou a contagem, aos 71, com o sétimo golo em oito jogos pelo Real, já depois de Tchouaméni marcar de cabeça, aos 21.



Bellingham, contratado neste defeso ao Borussia Dortmund, soma já metade dos golos que apontou em 2022/23 nos alemães, em oito jogos, contra os 42 que necessitou na temporada transata.



O triunfo tranquilo permite à formação orientada por Carlo Ancelotti impor-se na ‘cimeira de líderes’, ante a equipa sensação da La Liga em 2023/24, e assumir o primeiro lugar, com 21 pontos, contra 19 dos catalães, terceiros, depois de o FC Barcelona se ‘meter’ no meio, em segundo com 20.



Antes, um penálti do colombiano ex-FC Porto Falcao, aos 90+12 minutos, permitiu ao Rayo Vallecano, sétimo, resgatar um ponto na receção ao Mallorca (2-2), que apostou em Samu Costa no ‘onze titular’ e somou o terceiro jogo seguido sem vencer.



Igual sorte para Getafe e Villarreal, que não vencem há três rondas e hoje empataram sem golos, continuando no meio da tabela.



Ainda hoje, o Anoeta, em San Sebastián, recebe o dérbi do País Basco, entre a Real Sociedad, adversária do Benfica na 'Champions', e o Athletic Bilbau.