Benfica cede restantes 50% do `passe` de Gedson Fernandes ao Besiktas por 10 ME

O Besiktas já detinha 50% dos direitos económicos de Gedson Fernandes, de 26 anos, adquiridos ao Benfica em 2022, por um valor próximo de seis ME, pelo que os `encarnados` vão encaixar cerca de 16 ME pela cedência da totalidade do `passe` do jogador, formado no clube lisboeta.

O médio, natural de São Tomé e Príncipe, estreou-se pelas `águias` em 2018/19, mas na época seguinte iniciou uma sucessão de empréstimos, primeiro aos ingleses do Tottenham, e depois aos turcos do Galatasaray e do Rizespor, antes da transferência para o Besiktas, em 2022/23.

No clube de Istambul, no qual alinham também os internacionais português João Mário e Rafa, Gedson Fernandes assumiu-se como um habitual titular, tendo participado em 130 jogos do Besiktas e marcado 18 golos.