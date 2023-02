Benfica confirma transferência definitiva de Ferro para o Hajduk Split

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Hajduk para a transferência de Ferro. Obrigado!", pode ler-se na curta mensagem publicada pelo Benfica no Twitter para dar conta da ida do jovem de 25 anos para a formação croata.



Ferro, que foi formado no Benfica, estreou-se na equipa principal dos 'encarnados' em fevereiro de 2019, sagrando-se campeão nacional no final dessa mesma época.



No total, realizou 67 jogos pelo Benfica, 65 entre 2018 e 2021. Teve depois uma breve passagem pelos espanhóis do Valência, pelos quais efetuou três encontros, regressando ao clube, no qual fez ainda mais dois jogos. No total marcou quatro golos ao serviço dos 'encarnados'.



Em 2021/22, foi emprestado ao Hajduk, no qual fez 14 jogos, marcou dois golos e fez duas assistências, para, na primeira metade da presente época, ser cedido por empréstimo aos neerlandeses do Vitesse, atuando em 10 ocasiões.