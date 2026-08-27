Benfica defende dois golos de avanço no reduto do Aarhus

Em embate da segunda mão do play-off, os ‘encarnados’ apresentam-se na Dinamarca com dois golos de vantagem, face ao triunfo caseiro por 3-1, na primeira mão.



Rafa, aos dois minutos, o luxemburguês Leandro Barreiro, aos 31, e o grego Pavlidis, aos 45+2, de grande penalidade, marcaram os golos dos ‘encarnados’, enquanto Sebastian Jorgensen apontou o tento dos nórdicos, aos 36.



O Benfica chegou ao play-off depois de eliminar os suíços do St. Gallen (1-2 fora e 5-0 em casa), na segunda pré-eliminatória, e os escoceses do Hearts (6-1 em casa e 1-1 fora), na terceira.



Caso elimine o Aarhus, o conjunto da Luz vai disputar apenas pela terceira vez a fase principal da Liga Europa, depois de ter jogado a fase de grupos em 2009/10 e 2020/21.



Se for eliminada, a formação comandada por Marco Silva ‘tomba’ para a fase de liga da Liga Conferência, competição em que nunca disputou qualquer jogo.



O encontro entre o Aarhus e o Benfica, da segunda mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga Europa, realiza-se a partir das 20:00 locais (19:00 em Lisboa), em Randers, com arbitragem do alemão Daniel Siebert.