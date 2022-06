Benfica defronta Reading em 9 de julho

Os encarnados vão estar concentrados em St. George’s Park, entre 8 e 14 de julho, sendo o encontro com os "Royals" disputado no sábado, 9 de julho.

Os trabalhos das "águias" têm início marcado para o centro de estágios do Seixal, em 27 de junho, já sob as ordens do novo treinador, o alemão Roger Schmidt.No regresso de Inglaterra, os encarnados vão participar no Troféu do Algarve, tendo pela frente os franceses do Nice e os ingleses do Fulham, treinados pelo português Marco Silva, em 15 e 17 de julho, respetivamente.Após um particular com o Athletic Bilbau, em 22 de julho, em Genebra, o Benfica encerrará a pré-temporada com a disputa da Eusébio Cup, frente aos ingleses do Newcastle, no Estádio da Luz, no dia 26 de julho, numa partida que servirá de apresentação do conjunto lisboeta aos sócios.O Benfica, que terminou a última edição da I Liga no terceiro lugar, vai disputar a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, cujos jogos da primeira mão estão agendados para 2 ou 3 de agosto, enquanto a segunda partida terá lugar no dia 9 do mesmo mês.Caso se qualifiquem, as "águias" jogarão depois o "play-off" de acesso à fase de grupos da "Champions", em 16 ou 17 de agosto (primeira mão) e em 23 ou 24 de agosto (segunda mão).