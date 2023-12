Benfica e FC Porto confirmados no Mundial de clubes de 2025

Em reunião à margem do Mundial de clubes de 2023, em Jeddah, na Arábia Saudita, antes das meias-finais de segunda e terça-feira, a FIFA confirmou a participação dos dois clubes lusos, em função do ranking da UEFA dos últimos quatro anos.



Pela mesma via, mais seis equipas europeias vão marcar presença, estando já certos os alemães do Bayern Munique, os franceses do Paris Saint-Germain e os italianos do Inter Milão.



A Europa terá um total de 12 representantes, pois também participarão os últimos quatro campeões, os ingleses do Chelsea (2020/21) e do Manchester City (2022/23) e os espanhóis do Real Madrid (2021/22), faltando conhecer o vencedor de 2023/24.



A FIFA também confirmou dois de cinco representantes de África, o Al Ahly e o Wydad, dois de cinco da Ásia, o Al Hilal e o Urawa Red Diamonds, três de quatro da CONCACAF, o Monterrey, o Seattle Souunders e o Léon, e a equipa da Oceânia, o Auckland City.



Quanto à América do Sul, serão seis as equipas, com três brasileiras já certos, o Palmeiras, de Abel Ferreira, o Flamengo e o Fluminense, sendo que, para completar o lote de 32 equipas, ainda será escolhida uma equipa do país anfitrião.



A prova contará com uma primeira fase de grupos, com oito grupos de quatro equipas, qualificando-se para a fase a eliminar (oitavos de final, quartos de final, meias-finais e final), a um só jogo, os dois primeiros de cada agrupamento.



“Os clubes têm um papel fundamental no mundo do futebol e o Mundial de clubes de 2025 vai ser um marco importante, ao proporcionar aos emblemas de todas as confederações um palco adequado para brilhar ao mais alto nível”, disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino.



De acordo o líder máximo da organização que superintende o futebol mundial, esta nova prova “será aberta e baseada no mérito desportivo”, com o objetivo de “tornar o futebol verdadeiramente global”.



O Conselho da FIFA anunciou ainda a realização, anualmente, a partir de 2024, de uma Taça Intercontinental FIFA, que oporá, em campo neutro, o vencedor da ‘Champions’ da UEFA ao vencedor de um ‘play-off’ entre os campeões das outras confederações.



A primeira final será em 18 de dezembro de 2024.