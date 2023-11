Benfica empata com Inter Milão e adia continuidade na Youth League

Embora tivesse a garantia de assegurar desde logo a presença no play-off em caso de triunfo, o Benfica não conseguiu demonstrar essa vontade no primeiro tempo, frente a um Inter que também necessitava do triunfo para ficar em melhor posição para discutir o apuramento, mas que se contentou igualmente com o 'nulo' ao intervalo.



A equipa italiana entrou melhor na segunda metade, adiantando-se no marcador logo aos 49 minutos, através de Daniele Quieto, mas os 'encarnados' responderam de imediato e igualaram volvidos dois minutos, por intermédio de Nuno Félix, aos 51.



Motivado com o golo da igualdade, o Benfica elevou o seu nível e passou a comandar as operações, tendo desperdiçado diversas oportunidades para poder passar para a frente, a principal à entrada para o último minuto de descontos (90+4), quando Rodrigo Rego atirou colocado ao poste.



Com este empate, o Benfica manteve o segundo posto do grupo, com seis pontos, mais dois do que o Inter Milão e os espanhóis da Real Sociedad, que discutem com a equipa portuguesa o segundo lugar da 'poule', enquanto os austríacos do Salzburgo lideram com 11 pontos, tendo já garantido a presença nos oitavos de final.