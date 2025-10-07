Benfica estreia-se na renovada UEFA Women`s Champions League frente à Juventus

A competição passa a ter uma fase de liga com 18 equipas, das quais as quatro primeiras seguem diretamente para os quartos de final. As classificadas entre o 5.º e o 12.º lugar disputarão uma fase a eliminar em fevereiro.









As águias regressam à prova após falharem a última edição, tendo alcançado os quartos de final na anterior. A nova época começou com mudanças: Ivan Baptista assumiu o comando técnico, sucedendo a Filipa Patão, e chegaram reforços como Diana Silva, Diana Gomes, Caroline Moller e Ana Borges (lesionada).





Apesar de um arranque irregular – derrota na Supertaça e empate na primeira jornada do campeonato –, o Benfica soma agora duas goleadas e lidera a Liga BPI com sete pontos, a par do Sporting.





A Juventus, adversária de estreia, também tem histórico na prova e chega motivada após conquistar a dobradinha italiana. Entre os reforços destaca-se Lia Walti, ex-Arsenal.