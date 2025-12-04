Benfica foi a segunda equipa mais pesquisada no Google em 2025

É o que dita o relatório anual das tendências de pesquisa do Google, publicado esta quinta-feira, que apresentou a lista de palavras mais procuradas a nível mundial.







Entre os diferentes tópicos analisados, o Google destacou o desporto, nomeadamente as dez equipas mais procuradas pelos utilizadores em todo o mundo. O futebol tem dois representantes nesta lista – PSG e SL Benfica – que ocupam os dois primeiros lugares.

Seguem-se no top 10 quatro clubes de críquete da Índia, duas equipas de basquetebol dos Estados Unidos da América e duas de basebol, os Toronto Blue Jays, do Canadá, na terceira posição, e os Seattle Mariners, dos EUA, a fechar a contagem.Em Portugal, Richard Ríos é o atleta mais pesquisado no Google em 2025. O jogador chegou ao Benfica em julho deste ano e custou 27 milhões de euros aos cofres do clube.Luuk de Jong, Bruma, Sudakov, Lukebakio, Ricardo Mangas e Alberto Costa também aterraram este ano em Portugal para reforçar os ‘grandes’ e fazem parte dos dez mais pesquisados do ano a nível nacional.A completar esta lista surgem os nomes de Gyokeres, que rumou ao Arsenal depois de representar o Sporting nos últimos dois anos, Rodrigo Mora, jogador do FC Porto, e Thiago Almada. O atleta argentino representa o Atlético de Madrid desde julho, que levou a melhor sobre o Benfica no último mercado de verão.Já o novo mundial de clubes, conquistado pelo Chelsea, foi o tema mais pesquisado em Portugal. A nível global, a competição ocupa a quarta posição dos assuntos mais procurados.