Benfica ganha boa vantagem na Bélgica e Dortmund vence em casa o Chelsea

Na Bélgica, na primeira mão dos oitavos de final, João Mário, aos 51 minutos, fez o seu quinto golo na 'Champions', o quarto de grande penalidade.



Já perto do final, aos 88 minutos, David Neres fez o segundo do Benfica, que se mantém com um percurso imaculado na prova, com cinco vitórias e dois empates com o Paris Saint-Germain.



Os 'encarnados' ficam assim mais perto de garantir os seus quintos quartos de final, em seis presenças nos 'oitavos' da liga 'milionária'.



Com o triunfo sobre o Club Brugge, que foi adversário do FC Porto na fase de grupos, o Benfica igualou o recorde nacional de jogos sem perder na Liga dos Campeões em futebol, ao somar o 12.º, repetindo a marca do FC Porto entre 2003/04, rumo ao título europeu, sob o comando de José Mourinho, e 2004/05.



O Benfica recebe agora os campeões belgas, finalistas em 1977/78 na antiga Taça dos Campeões Europeus, em 07 de março, com uma vantagem de dois golos.



No outro encontro do dia, o Borussia Dortmund impôs-se em casa ao Chelsea, por 1-0, com um golo de Karim Adeyemi, aos 63 minutos.



Apesar de ter entrado em campo com os três reforços que inscreveu para a segunda fase da 'Cahmpions' - João Félix, Enzo Fernandéz e Mudryk -, o Chelsea não conseguiu impedir o quarto encontro seguido sem vencer, depois de três empates na Liga inglesa.



O português João Félix acabou por ser um dos mais perigosos dos 'blues', sobretudo na primeira parte, quando dispôs de duas excelentes oportunidades, tendo mesmo acertado na barra, aos 38 minutos.



Com a sétima vitória consecutiva em todas as competições, o Dortmund, com Raphäel Guerreiro a titular, parte com vantagem para a segunda mão em Londres, que se disputa em 07 de março, tal como o Benfica-Club Brugge.