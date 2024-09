Benfica inscreve todos os reforços para disputar a "Champions"

Os defesas Beste e Kaboré, os médios Leandro Barreiro e Renato Sanches e os avançados Pavlidis, Amdouni e Akturkoglu são as caras novas do Benfica que se poderão estrear com a camisola do clube lisboeta na mais importante competição europeia de clubes.



O guarda-redes André Gomes, o defesa António Silva e o avançado João Rego foram inscritos na lista B, destinada a jogadores mais jovens, enquanto Fernando Ferreira surge como o treinador indicado pelo Benfica, que no sábado anunciou a rescisão do contrato com o técnico alemão Roger Schmidt.



O Benfica inscreveu 26 jogadores para disputar o novo formato competitivo da 'Champions', na qual vai defrontar FC Barcelona, Atlético de Madrid, Feyenoord e Bolonha, todos em casa, deslocando-se aos estádios de Bayern Munique, Juventus, Estrela Vermelha e Mónaco.



A Liga dos Campeões de futebol inicia esta época um novo modelo competitivo, com um campeonato de 36 equipas, que disputarão oito jogos, quatro em casa e quatro fora, com adversários diferentes inseridos numa só liga, ao invés de uma fase de grupos.



As equipas que ficarem nos primeiros oito lugares da Liga dos Campeões apurar-se-ão automaticamente para os oitavos de final, enquanto as posicionadas entre o nono e 24.º postos disputarão um play-off, a duas mãos, para definir as restantes oito formações que seguem para os 'oitavos'.



Já os 12 clubes que terminarem da 25.ª posição para baixo serão automaticamente eliminados da 'Champions', não tendo sequer a possibilidade de serem 'relegados' para a Liga Europa.







Lista de 26 inscritos do Benfica para a Liga dos Campeões:







- Guarda-redes: Trubin, Samuel Soares e André Gomes.



- Defesas: Bah, Beste, Otamendi, António Silva, Tomás Araújo, Carreras, Bajrami e Kaboré.



- Médios: Florentino, Aursnes, Renato Sanches, Leandro Barreiro e Kokçu.



- Avançados: Pavlidis, Di María, Tiago Gouveia, Prestianni, Arthur Cabral, Schjelderup, Rollheiser, Akturkoglu, Amdouni e João Rego.