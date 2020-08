Benfica joga com Rapid Viena, AZ Alkmaar ou PAOK na terceira pré-eliminatória

Depois da vitória dos gregos na terça-feira, hoje foi a vez de austríacos e holandeses seguirem em frente, completando o lote de equipas que podem `calhar` aos lisboetas, vice-campeões nacionais, que são cabeças de série nesta fase, a par de Dínamo Kiev (Ucrânia) e Gent (Bélgica).

A jogar em casa frente aos checos do Viktoria Plzen, o AZ precisou do prolongamento para vencer 3-1, tendo anulado um tento inaugural de Limbersky (78 minutos) no quinto minuto de descontos, num penálti de Koopmeiners.

No prolongamento da partida apitada pelo português Luís Godinho, o islandês Gudmundsson lançou os holandeses para a próxima fase, com tentos aos 98 e 118 minutos.

Na Croácia, um golo de Ercan Cara, aos 82 minutos, foi suficiente para a equipa de Viena levar de vencida o Lokomotiva Zagreb, em eliminatórias disputadas a apenas uma mão, ao contrário dos habituais jogos em casa e fora, devido à pandemia de covid-19.