Benfica parte à conquista da "Champions" de sub-19

Mário Aleixo - RTP 24 Abr, 2017, 08:46 | Futebol Internacional

O Benfica vai disputar pela segunda vez uma final da UEFA Youth League de futebol, frente aos austríacos do Salzburgo, a partir das 16h00 (hora de Lisboa), desta segunda feira.



Os encarnados, finalistas em 2014, comandados por João Tralhão, asseguraram a presença no encontro decisivo graças a um triunfo frente ao Real Madrid, por 4-2, na sexta-feira.



João Filipe e João Félix, com dois golos cada, assinaram os tentos dos sub-19 do Benfica frente aos 'merengues', naquela que foi a segunda presença nas 'meias', depois de ter sido eliminado em 2015 e 2016 nos 'quartos'.



Nas meias-finais, o RB Salzburgo venceu 2-1 o FC Barcelona, que venceu a primeira edição da prova, frente ao Benfica, antes das duas conquistas consecutivas do Chelsea.



Ambos os conjuntos ambicionam juntar-se a Barcelona e Chelsea no lote de vencedores da prova



O Benfica afastou o Midtjylland, CSKA de Moscovo e PSV Eindhoven nos penalties na caminhada até Nyon. O Salzburgo nunca perdeu e eliminou Manchester City, Paris Saint Germain e Atlético de Madrid.



De referir que o Benfica sem apresenta na máxima força enquanto o defesa-esquerdo do Salzburgo, Gideon Mensah, também está disponível após ter estado castigado na meia-final.



A acompanhar a equipa do Benfica está o repórter da Antena 1, David Carvalho, atento a todos os detalhes que envolvem o jogo.





Na antevisão da partida João Tralhão, treinador do Benfica, realçou: "O Salzburgo tem jogadores de qualidade e será muito difícil batê-los. São fortes em todos os sectores e na fase de construção são particularmente bons, bem como na finalização. Foram muito competentes como equipa contra o Barcelona. O Barcelona é uma formação de topo neste escalão, mas o Salzburgo mereceu ganhar. Tivemos de ultrapassar muitos obstáculos para chegar até aqui. Este ano foi a primeira vez que não ganhámos o nosso grupo. O nosso "play-off" (contra o Midtjylland) foi difícil. Ganhámos nos penalties num jogo com neve e, depois disso, começámos a acreditar que poderíamos ir até ao fim. Mostrámos nos quartos-de-final (contra o CSKA Moscovo) que podemos defrontar qualquer adversário e ganhar".A equipa austríaca ainda não perdeu esta temporada na UEFA Youth League e é a formação mais concretizadora da prova, com 27 golos, tendo sofrido apenas quatro.Os números do Benfica são menos espetaculares e, apesar de ter sido dominado durante longos períodos após chegar a 3-0 contra o Real Madrid, na sexta-feira, num jogo em acabaria por ganhar 4-2, soube sofrer e levar a melhor. Essa situação, aliada ao facto de ter ganho duas vezes nos penalties em rondas anteriores, sugere que talvez este seja o seu ano.