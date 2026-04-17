Benfica perde com Club Brugge e falha final
O Benfica falhou esta sexta-feira o apuramento para a final da UEFA Youth League em futebol, ao perder com os belgas do Club Brugge por 3-1, na primeira meia-final, em Lausana, na Suíça.
A formação ‘encarnada’, que entrou para o jogo com o melhor ataque da história da prova, com 38 golos, criou muitas ocasiões, mas só marcou aos 90+2 minutos, e num autogolo de Wout Verlinden, acumulando, do outro lado, vários erros defensivos.
Laurens Goemaere, aos 37 minutos, na recarga a um penálti que Diogo Ferreira defendeu, adiantou o Club Brugge, que, bem mais perigoso na segunda parte, resolveu o jogo com golos de Andre Garcia, aos 57, e Yanis Musuayi, aos 67.
Ao contrário do que aconteceu em 2013/14, 2016/17, 2019/20 e 2021/22, o Benfica não conseguiu, assim, vencer a meia-final e não estará numa quinta final, na segunda-feira. Será a primeira do Club Brugge, contra Real Madrid ou Paris SG.
O conjunto ‘encarnado’ entrou muito forte, ofensivo, a mandar no jogo e sucederam-se os remates com algum perigo, de Gonçalo Moreira, Jaden Umeh, Coletta e Daniel Banjaqui.
A formação belga conseguiu segurar este arranque da formação portuguesa, que, aos 26 minutos, criou a primeira grande ocasião, com Gonçalo Moreira, de cabeça, a isolar Jaden Umeh, que dominou a bola e ‘fuzilou’ de pé direito, mas por cima da barra.
O Club Brugge só apareceu ofensivamente aos 30 minutos, num livre ‘fantasma’ de Da Silva, e acabou, do nada, por beneficiar de um penálti, aos 33, quando Miguel Figueiredo derrubou Jansen.
Chamado ao VAR, o árbitro neerlandês Joey Krooij assinalou o castigo máximo: Goemaere foi chamado a marcar e falhou, mas a bola defendida por Diogo Ferreira foi para a frente e o ‘capitão’ do Club Brugge redimiu-se na recarga, aos 37 minutos.
Em desvantagem, o Benfica reagiu de pronto e, já nos descontos, aos 45+1 minutos, teve mais uma ocasião para marcar, com Gonçalo Oliveira a cabecear à barra, após canto na direita de Coletta.
Os ‘encarnados’ voltaram para a segunda parte em busca do empate, mas a primeira grande oportunidade foi do Club Brugge, com Koren a isolar-se, aos 53 minutos, valendo à equipa lusa a perna esquerda do guarda-redes Diogo Ferreira.
O Benfica respondeu com dois remates perigosos de Umeh, aos 53 e 55 minutos, mas, aos 57, sofreu o segundo, num contra-ataque protagonizado a solo pelo inglês Andre Garcia, que arrancou do seu meio-campo, ultrapassou todos e finalizou com classe.
Vítor Vinha respondeu com as entradas de Eduardo Fernandes e Francisco Silva, aos 61 minutos, mas, aos 67, os belgas acabaram, em definitivo, com o jogo, após um canto, ao marcarem o terceiro, por Yanis Musuayi, que já tinha ameaçado aos 62.
Na parte final, e já mais em ‘desespero’, o Benfica foi tentando marcar um golo, que o fizesse sonhar, mas só o conseguiu já aos 90+2 minutos, e através de um autogolo de Wout Verlinden. Ainda podia ter marcado o segundo, que não chegou.
Jogo no Estádiode la Tuilière, em Lausana, na Suíça.
Benfica - Club Brugge, 1-3.
Ao intervalo: 0-1.
Marcadores:
0-1, Laurens Goemaere, 37 minutos.
0-2, Andre Garcia, 57.
0-3, Yanis Musuayi, 67.
1-3, Wout Verlinden, 90+2 (própria baliza).
Equipas:
- Benfica: Diogo Ferreira, Daniel Banjaqui (Duarte Soares, 89), Rui Silva, Gonçalo Oliveira, José Neto (Nilson Semedo, 72), Miguel Figueiredo, Tiago Freitas (Steven Manuel, 89), Federico Coletta (Eduardo Fernandes, 61), Gonçalo Moreira, Jaden Umeh e Anísio Cabral (Francisco Silva, 61).
(Suplentes: Leonardo Lopes, Duarte Soares, Dinis Telehovschi, Nilson Semedo, Isaac Ferreira, Eduardo Fernandes, Stevan Manuel, Francisco Silva e Tomás Soares).
Treinador: Vítor Vinha.
- Club Brugge: Vanden Driessche, Elbay (Granados, 78), Verlinden, Wins, Garcia, Okon, Da Silva (Bisiwu, 67), Goemaere (Braspenning, 84), Jensen, Koren (Kurtal, 84) e Musuayi (Van Britsom, 78).
(Suplentes: Ostoici, Haesaert, Bayiha, Braspenning, Kurtal, Granados, Bisiwu, Bouazzaoui e Van Britsom).
Treinador: Jonas de Roeck.
Árbitro: Joey Krooij (Países Baixos).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Musuayi (45+4), Wins (48), Francisco Silva (73), Nilson Semedo (82), Goemaere (85), Tiago Freitas (87 e 90+9), Granados (87) e Van Britsom (90+4 e 90+9). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Tiago Freitas (87 e 90+9) e Van Britsom (90+9).
