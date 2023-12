Benfica perde com Salzburgo e está fora da Youth League de futebol

Na visita aos austríacos, que já estavam apurados como vencedores do Grupo D, o Benfica (seis pontos) estava proibido de perder, tendo em conta que o Inter Milão (sete) já hoje tinha batido a Real Sociedad (1-0).



Na Academia do Salzburgo, emblema diante do qual o Benfica venceu a final da prova em 2022 (6-0) e que também tem no currículo uma Youth League, igualmente diante das 'águias', em 2016/17 (2-1), a equipa lisboeta esteve quase sempre em desvantagem.



O Salzburgo chegou ao 2-0, com um autogolo de Diogo Spencer, aos quatro minutos, e golo de Adam Daghin, aos 13, e ao intervalo vencia por 3-1, após o golo benfiquista, de Ivan Lima, aos 22, e novo dos austríacos, por Verhounig, aos 41, de grande penalidade.



Já na segunda parte, João Rêgo ainda reduziu para 3-2, aos 71 minutos, e foi com o Benfica em busca do empate que a equipa austríaca 'aniquilou' as hipóteses dos 'encarnados', com Valentin Sulzbacher a fixar o 4-2 final, aos 82 minutos.



Benfica e FC Porto foram as únicas equipas portuguesas que já venceram a competição, que replica nos juniores a fase de grupos da Liga dos Campeões e atualmente conta também com um caminho dos campeões nacionais de juniores.



Em nove edições, o Benfica esteve em quatro finais, com um título em 2021/22, o FC Porto venceu na sua única final, em 2018/19, e o Sporting perdeu na última edição ainda nas meias-finais, frente aos neerlandeses do AZ Alkmaar, que viriam a ser campeões.