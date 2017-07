Benfica prepara equipa para disputar a Emirates Cup

Mário Aleixo - RTP 27 Jul, 2017, 09:10 / atualizado em 27 Jul, 2017, 09:10 | Futebol Internacional

A equipa inicial lançada pelo treinador Rui Vitória frente à formação do quarto escalão inglês foi composta por : Bruno Varela; Aurélio Buta, Luisão, Jardel e Eliseu; Zivkovic, Fejsa, Filipe Augusto e Cervi; Jonas e Seferovic.



Na segunda parte do jogo-treino ainda foram lançados outros elementos como Pizzi, Jiménez e Grimaldo.



Júlio César, André Almeida, Diogo Gonçalves e Krovinovic fizeram trabalho específico no ginásio.



Fora do campo o jovem João Carvalho foi o porta-voz da equipa e assegurou disponibilidade total para jogar nas várias posições do meio-campo para a frente.





Na agenda da equipa encarnada para a Emirates Cup está o jogo frente ao Arsenal, marcado para sábado, com início previsto para as 16h20, enquanto o desafio de domingo com o Leipzig começará às 14h00.