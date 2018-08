Benfica procura frente ao Lyon conquistar a Eusébio Cup

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Ago, 2018, 08:32 / atualizado em 01 Ago, 2018, 08:32 | Futebol Internacional

Na perspetiva da equipa encarnada este é o derradeiro teste da formação do treinador Rui Vitória antes de defrontar o Fenerbahçe, para a 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da “Chamipons”, que se disputa dia 7 de agosto.



Segundo os últimos dados disponíveis a partida terá casa cheia, num recinto que tem capacidade para 30 mil espetadores.



Entre os 27 convocados a novidade chama-se: Luís Pinheiro. O jogador, de 18 anos, atual defesa-direito da equipa júnior, surge a colmatar a falta de Ebuehi que sofreu uma rotura no joelho esquerdo.





O Lyon apresentou-se no Algarve com 19 jogadores mas entre eles não está o internacional português Anthony Lopes, a contas com queixas físicas.





A equipa francesa chega a esta fase da pré-época com cinco jogos particulares realizados, tendo vencido três, empatado um e perdido outro.



Jogo vale dois em um



Os franceses ainda não se estrearam na ICC. Depois do Benfica jogarão ainda com Inter de Milão e Chelsea.

EUSÉBIO CUP - Palmarés

Ano-Campeão-Resultado-Vice Campeão



2008 Inter de Milão 0-0 (5-4) Benfica



2009 Benfica 1-1 (5-4) Milan



2010 Tottenham 1-0 Benfica



2011 Benfica 2-1 Arsenal



2012 Benfica 5-2 Real Madrid



2013 São Paulo 2-0 Benfica



2014 Ajax 1-0 Benfica



2015 Monterrey 3-0 Benfica



2016 Torino 1-1 (5-6) Benfica



2018 ?????



Vencedores:





BENFICA 3 vitórias





INTER MILÃO 1







TOTTENHAM 1







SÃO PAULO 1







AJAX 1







MONTERREY 1







TORINO 1



Marcadores:



Enzo Pérez – 2 golos; Cardozo, Aimar, Nolito, Javi Garcia, Witsel, Carlos Martins e Vives (p.b.) – 1 golo cada.

Curiosidades sobre a Eusébio Cup:

- A Eusébio Cup nasceu para homenagear a estrela maior do futebol do Sport Lisboa e Benfica e de Portugal, Eusébio da Silva Ferreira;



- Em 2008/09 deu-se a 1ª edição e a equipa convidada foi o Inter de Milão. Daí até aos dias de hoje vários clubes de renome passaram pela Luz;



- A 7.ª edição foi a primeira póstuma;



- A Eusébio Cup foi sempre jogada no Estádio da Luz, até 2015, ano em que foi disputada no Estádio BBVA Bancomer, em Monterrey, no México;



- Em 2017 a taça não se disputou por dificuldades organizativas, a Associação Chapecoense chegou a ser o clube convidado a participar;



- Em 2018 a Eusébio Cup volta a sair do Estádio da Luz para se realizar no Estádio Algarve;



- O Benfica conquistou o troféu em três ocasiões (2009, 2011 e 2012);



- Em três edições (2008, 2009 e 2016) o troféu decidiu-se através de grandes penalidades;



- São Paulo foi a primeira equipa não-europeia a participar na prova;



- Três dos convidados já foram vencedores da “Champions” (Inter, Milan e Real Madrid).





















O desafio tem um duplo significado já que as duas equipas protagonizam mais um desafio da International Champions Cup, sendo que também está em jogo a Eusébio Cup.Benfica e Lyon defrontaram-se apenas duas vezes na história, ambas em 2010, para a Liga dos Campeões. Em França a vitória foi dos gauleses, por 2-0, mas na Luz o Benfica conseguiu ganhar por 4-3.Em relação à International Champions Cup (ICC) a equipa da Luz ocupa a sétima posição na classificação da prova, depois de terem disputadas duas partidas, e têm três pontos. No primeiro desafio venceram o Borussia Dortmund nos penáltis, após um empate a dois golos; no segundo duelo perderam nos penáltis para a Juventus, depois do empate a um golo.