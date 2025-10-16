Futebol Internacional
Benfica recebe Arsenal na Luz. Duelo de campeãs na Liga dos Campeões feminina
Lisboa volta a ser palco de um grande encontro europeu. Cinco meses após conquistar a Liga dos Campeões em Alvalade frente ao Barcelona, o Arsenal regressa à capital portuguesa para defrontar o Benfica, esta quinta-feira, na segunda jornada da maior competição de clubes do futebol feminino.
O Estádio da Luz prepara-se para receber o atual campeão europeu, que procura recuperar da derrota frente ao Lyon na ronda inaugural. Do outro lado estará o pentacampeão nacional, que chega ao embate após uma derrota tardia em Turim diante da Juventus e uma vitória convincente por 1-4 frente ao Valadares Gaia na Liga BPI.Cinco baixas nas águias
Ivan Baptista enfrenta o desafio com um plantel condicionado. Ana Borges, Andreia Norton, Marta Salvador, Andrea Falcón e Nycole Raysla estão todas fora das opções, constando no boletim clínico. A ausência de Nycole, lesionada no último jogo, junta-se às já conhecidas limitações físicas das restantes atletas.
Arsenal sem capitã
Do lado inglês, a principal ausência é Leah Williamson. A capitã dos “gunners” está em fase de recuperação e, apesar de ter regressado aos treinos, não será opção para Renée Slegers. Em conferência de imprensa, a treinadora neerlandesa destacou a intensidade do Benfica:
“Já joguei contra elas há alguns anos. São uma equipa muito agressiva e intensa de enfrentar. Têm uma presença psicológica, por assim dizer. Acho que acreditam muito no que fazem.”
Confronto de peso
O duelo promete ser intenso e disputado. O Benfica procura repetir a boa campanha da época passada na Liga dos Campeões, enquanto o Arsenal quer reafirmar o estatuto de campeão europeu, apesar do tropeço inicial. A partida será um verdadeiro teste à ambição das águias e à consistência das inglesas, num encontro que poderá marcar o rumo de ambas na competição.