Futebol Internacional
Liga Europa
Benfica reencontra Amorim em Milão e Torreense faz estreia europeia
O Torreense, surpreendente vencedor da Taça de Portugal de futebol, vai fazer na quinta-feira a sua estreia nas competições europeias, numa primeira jornada da fase de liga da Liga Europa, na qual o Benfica reencontrar o AC Milan, de Ruben Amorim.
A vitória na Taça de Portugal permitiu à equipa de Torres Vedras uma histórica qualificação para a Liga Europa, mas a temporada, que podia ser perfeita, terminou com uma derrota no play-off de subida à I Liga, frente ao Casa Pia.
Falhado o acesso ao primeiro escalão, o Torreense vai tornar-se apenas a terceira equipa portuguesa de uma divisão secundária a disputar uma competição europeia, depois do Beira-Mar em 1999/2000 e o Leixões em 2002/03.
Numa fase de liga em que vai defrontar, entre outros o Sunderland, o Celtic, a Real Sociedad e o Olympiacos, o Torreense vai começar a sua caminhada frente a um dos, em teoria adversários mais acessíveis, o Lillestrom, atual quinto classificado da Liga norueguesa, que não joga as competições europeias desde 2000/01.
Em Lillestrom, o Torreense vai procurar a segunda vitória da temporada, que não está a começar da melhor forma, ocupando apenas o 14.º lugar da II Liga, depois da derrota, com boas indicações, frente ao FC Porto na Supertaça Cândido de Oliveira.
Após cinco temporadas seguidas a disputar a Liga dos Campeões, o Benfica regressa à Liga Europa com um dos mais complicados, em teoria, confrontos da fase de liga, na quarta-feira, em casa do AC Milan, treinado por Ruben Amorim e que tem o ex-‘encarnados’ Gonçalo Ramos e Diego Moreira.
O agora internacional belga foi a grande figura dos milaneses no sábado, ao marcar os dois golos do empate em casa da Lazio, no segundo empate em quatro jogos do AC Milan, que ainda não perdeu e é quinto classificado da Liga italiana.
O Benfica, que já passou três pré-eliminatórias da segunda competição europeia, chega a este encontro em excelente momento de forma, com sete vitórias consecutivas – entre I Liga e Liga Europa –, mostrando também uma grande capacidade goleadora esta temporada, com 40 golos em 12 encontros.
O encontro entre os dois antigos campeões europeus é o grande destaque da primeira jornada da fase de liga da Liga Europa, com dois treinadores portugueses a defrontarem-se, quando o Anderlecht, de Vítor Bruno, receber o Lyon, de Paulo Fonseca.
Manuel Tulipa é o outro treinador português na segunda prova europeia de clubes e vai fazer a estreia, ao serviço do Ararat-Armenia, recebendo o Sparta Praga.
Na primeira jornada vai haver apenas um confronto entre equipas das cinco principais ligas europeias, com os espanhóis da Real Sociedad a receberem os estreantes ingleses do Bournemouth, realçando-se ainda a receção do Besiktas ao também antigo campeão europeu Marselha.
O Crystal Palace, vencedor da Liga Conferência na última época, joga em casa com o Lech Poznan, enquanto a Juventus, uma das grandes candidatas, recebe o NEC.
Falhado o acesso ao primeiro escalão, o Torreense vai tornar-se apenas a terceira equipa portuguesa de uma divisão secundária a disputar uma competição europeia, depois do Beira-Mar em 1999/2000 e o Leixões em 2002/03.
Numa fase de liga em que vai defrontar, entre outros o Sunderland, o Celtic, a Real Sociedad e o Olympiacos, o Torreense vai começar a sua caminhada frente a um dos, em teoria adversários mais acessíveis, o Lillestrom, atual quinto classificado da Liga norueguesa, que não joga as competições europeias desde 2000/01.
Em Lillestrom, o Torreense vai procurar a segunda vitória da temporada, que não está a começar da melhor forma, ocupando apenas o 14.º lugar da II Liga, depois da derrota, com boas indicações, frente ao FC Porto na Supertaça Cândido de Oliveira.
Após cinco temporadas seguidas a disputar a Liga dos Campeões, o Benfica regressa à Liga Europa com um dos mais complicados, em teoria, confrontos da fase de liga, na quarta-feira, em casa do AC Milan, treinado por Ruben Amorim e que tem o ex-‘encarnados’ Gonçalo Ramos e Diego Moreira.
O agora internacional belga foi a grande figura dos milaneses no sábado, ao marcar os dois golos do empate em casa da Lazio, no segundo empate em quatro jogos do AC Milan, que ainda não perdeu e é quinto classificado da Liga italiana.
O Benfica, que já passou três pré-eliminatórias da segunda competição europeia, chega a este encontro em excelente momento de forma, com sete vitórias consecutivas – entre I Liga e Liga Europa –, mostrando também uma grande capacidade goleadora esta temporada, com 40 golos em 12 encontros.
O encontro entre os dois antigos campeões europeus é o grande destaque da primeira jornada da fase de liga da Liga Europa, com dois treinadores portugueses a defrontarem-se, quando o Anderlecht, de Vítor Bruno, receber o Lyon, de Paulo Fonseca.
Manuel Tulipa é o outro treinador português na segunda prova europeia de clubes e vai fazer a estreia, ao serviço do Ararat-Armenia, recebendo o Sparta Praga.
Na primeira jornada vai haver apenas um confronto entre equipas das cinco principais ligas europeias, com os espanhóis da Real Sociedad a receberem os estreantes ingleses do Bournemouth, realçando-se ainda a receção do Besiktas ao também antigo campeão europeu Marselha.
O Crystal Palace, vencedor da Liga Conferência na última época, joga em casa com o Lech Poznan, enquanto a Juventus, uma das grandes candidatas, recebe o NEC.