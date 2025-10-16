Benfiquista Prestianni conduz Argentina à final do Mundial de sub-20

Num embate arbitrado sem falhas pelo português João Pinheiro, o jogador do Benfica, melhor em campo, fez a assistência para o único golo, apontado aos 72 minutos pelo suplente Mateo Silvetti, companheiro de equipa de Lionel Messi no Inter Miami.



Este golo foi suficiente para a Argentina selar uma oitava presença na final, em busca do sétimo título, pois só perdeu a final de 1983, tendo vencido as de 1979, com Diego Armando Maradona, 1995, 1997, 2001, 2005, com Messi, e 2007.



No jogo decisivo, marcado para domingo, a Argentina vai medir forças com Marrocos, de Yassir Zabiri (Famalicão), que se qualificou para a sua primeira final, ao bater a França por 5-4 nos penáltis, depois de uma igualdade a um golo nos 120 minutos.



Em Santiago, a primeira parte foi jogada com muita cautela pelas duas equipas, com os colombianos a criarem as ocasiões mais perigosas, num cabeceamento de Joel Canchimbo (nove minutos), que sairia lesionado (37), e num remate de Juan Arizala (42).



Para a segunda parte, o selecionador argentino, Diego Placente, lançou Tobias Andrada e Silvetti, que, aos 49 minutos, desperdiçou enorme oportunidade, ao rematar ao lado do poste direito, assistido por Prestianni.



Os colombianos responderam por Emilio Aristizábal, aos 52 minutos, Jhon Renteria, aos 54, e Juan Arizala, aos 58, mas, pelo meio, aos 56, Silvetti voltou a ter uma boa oportunidade, desperdiçando ainda outra aos 69, isolado, claro, por Prestianni.



O extremo do Benfica não perdeu, porém, a ‘fé’ no jogador do Inter Miami e, aos 72 minutos, depois de conduzir a bola desde o meio-campo, voltou a isolá-lo, com uma passe mortífero que, desta vez, Silvetti transformou em golo, com um toque subtil.



Prestianni, com dois remates aos 78 minutos, poderia ter ‘acabado’ com o jogo, que se complicou ainda mais para os ‘cafeteros’ aos 79, com o segundo amarelo a Renteria.



Na parte final, aos 85 minutos, a Argentina ainda criou uma última grande ocasião, de novo com Pretianni – sairia aos 90+1 - na origem, a servir Silvetti, que desta vez assistiu para o remate falhado de Alejo Sarco.



Os colombianos ainda conseguiram colocar várias vezes a bola na área argentina, mas não criaram qualquer oportunidade para bater Santino Barbi, sempre bem escoltado, entre outros, pelo portista Tomás Pérez, que jogo todo o encontro no centro da defesa argentina, como Oscar Perea, do AVS, no ataque colombiano.



A final da 24.ª edição do Mundial de sub-20, entre Argentina e Marrocos, realiza-se no domingo, pelas 20:00 locais (00:00 de segunda-feira, em Lisboa), em Santiago do Chile, enquanto, no sábado, às 16:00 (20:00), Colômbia e França jogam pelo bronze.

