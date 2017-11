Benfiquista Salvio e sportinguista Acuña continuam nos eleitos da Argentina

Lusa 02 Nov, 2017, 17:13 | Futebol Internacional

Numa lista na qual volta a não 'caber' o avançado Gonzalo Higuaín (Juventus), e em relação aos últimos jogos de qualificação para o Mundial2018, destaque para as entradas dos médios Diego Perotti (Roma) e Fernando Belluschi (San Lorenzo).



Além de Belluschi, que passou pelo FC Porto, já atuaram em Portugal, entre os eleitos, o ex-portista Nicolás Otamendi, o ex-'leão' Emiliano Insúa e os ex-benfiquistas Enzo Pérez e Ángel Di Maria.



A Argentina defronta a Rússia a 11 de novembro, no Estádio Luzhniki, em Moscovo, e, três dias depois, mede forças com a Nigéria, num embate para o qual o 'capitão' Lionel Messi, do FC Barcelona, já foi 'desconvocado'.



Messi foi o 'herói' da qualificação da Argentina para o Mundial de 2018, que se realiza na Rússia de 14 de junho a 15 de julho, ao conseguir um 'hat-trick' no determinante último encontro de qualificação sul-americana, no Equador (3-1).