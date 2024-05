Benfiquistas Otamendi e Di Maria nos convocados para particulares da Argentina

Além dos dois atletas que competem em Portugal, o selecionador Lionel Scaloni convocou outros futebolistas que já passaram por solo luso, nomeadamente o ex-benfiquista Enzo Fernández, atualmente nos ingleses do Chelsea, e ex-sportinguista Marcos Acuña, que representa os espanhóis do Sevilha.



Lionel Messi, a atuar nos norte-americanos do Inter Miami, continua a ser a maior referência da seleção campeã do Mundo para a Copa América, que vai decorrer de 20 de junho a 14 de julho nos Estados Unidos.



O encontro da Argentina com o Equador vai decorrer em 09 de junho em Chicago, enquanto com a Guatemala será disputado cinco dias mais tarde, no dia 14, em Washington.



A Argentina, atual detentora do troféu, integra o Grupo A da Copa América, juntamente com Peru, Chile e Canadá.