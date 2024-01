Beni Mukendi renuncia à seleção angolana

O jogador do Casa Pia já deixou Bouaké, cidade onde a seleção de Angola jogou as duas primeiras jornadas da Taça das Nações Africanas em futebol.



Também está de fora dos convocados Loide Augusto, que foi afastado pelo selecionador angolano, o português Pedro Gonçalves, por indisciplina, e para o seu lugar o treinador luso convocou o defesa Inácio Miguel.



Angola, líder do Grupo D, com quatro pontos, decide esta terça-feira a continuidade na competição africana, diante do Burkina Faso, segundo com o mesmo número de pontos, enquanto a Argélia, que é terceira, com dois, vai defrontar a Mauritânia, que ainda não pontuou.