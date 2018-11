Benjamin Mendy operado a entorse no joelho esquerdo

Mário Aleixo - RTP Comentários 15 Nov, 2018, 07:44 / atualizado em 15 Nov, 2018, 07:44 | Futebol Internacional

O defesa lateral, de 24 anos, sofreu a lesão no fim de semana e foi operado com sucesso a um problema na cartilagem do joelho esquerdo, sendo que os "citizens" não indicaram o tempo de paragem do francês, colega de equipa do português Bernardo Silva.





Na temporada passada, Mendy já tinha enfrentado vários meses de paragem no campeão inglês, e atual líder do campeonato, devido a uma rotura nos ligamentos cruzados do joelho direito.