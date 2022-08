Benjamin Sesko vai ser reforço do Leipzig

“Uma contratação para o futuro! O RB Leipzig passará a contar com um entusiasmante talento, ao assinar com o internacional esloveno Benjamin Sesko. O jogador, de 19 anos, junta-se ao clube em 1 de julho de 2023, proveniente do Salzburgo”, informou o Leipzig, através do site oficial.



O avançado, que chegou a ser falado com insistência como possível reforço do Manchester United, continuará assim na equipa austríaca por mais uma época, apesar do vínculo definitivo ao Leipzig.



“Estou muito feliz com a mudança para o Leipzig em 2023, que é agora confirmada. É um dos melhores clubes da Alemanha e, a cada época, afirmam-se como um dos melhores da Europa”, assinalou o jogador, que soma 13 internacionalizações e dois golos pela seleção principal da Eslovénia.



Da parte do Leipzig, emblema que conta no plantel com o também avançado português André Silva, Sesko é um dos mais promissores futebolista das novas gerações.



“É um dos melhores talentos jovens na Europa, com um enorme potencial para se tornar um dos melhores. Oferece muito ao jogo, é extremamente rápido, tem uma grande capacidade de salto e é forte pelo ar. Tem faro de golo e apesar da sua altura (1,95 metros) é tecnicamente dotado e móvel”, assinalou o diretor técnico do Leipzig, Christopher Vivell.