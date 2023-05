Bennacer sofreu lesão no joelho direito e desfalca AC Milan

"Os exames efetuados a Bennacer hoje de manhã revelam uma lesão (...) na cartilagem do côndilo femoral lateral (parte interna do fémur) do joelho direito", referiu hoje o clube italiano, após a derrota em casa do diante do Inter Milão (2-0), na 'Champions'.



De acordo com um porta-voz do AC Milan, em declarações à AFP, a temporada terminou para o médio, e a imprensa local refere mesmo que o início da próxima época pode estar comprometido, quando é expectável uma paragem de três a quatro meses.



O clube do português Rafael Leão avançou também que o jogador deverá realizar uma artroscopia, em função da lesão.



Bennacer saiu aos 18 minutos do jogo com o Inter Milão, em que os 'rossoneri', sem Rafael Leão, também lesionado, foram derrotados por 2-0 na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, estando a segunda mão agendada para a próxima terça-feira.