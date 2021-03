Benzema julgado em outubro por suposta chantagem sexual a Valbuena

Karim Benzema, de 33 anos, será julgado de 20 a 22 de outubro sob a acusação de cumplicidade em tentativa de chantagem a Matthieu Valbuena, de 36, ao abrigo de um processo que o avançado do Real Madrid nega e que remonta a 2015.



O internacional francês do Real Madrid, afastado da seleção desde 2015, é suspeito de pressionar Matthieu Valbuena para pagar a chantagistas que ameaçaram revelar um vídeo íntimo em que o agora médio dos gregos do Olympiacos participava.



Os investigadores que acusaram Karim Benzema acreditam que o jogador foi abordado por um amigo de infância para agir como intermediário e convencer o compatriota da seleção a lidar diretamente com os chantagistas.



Em vez disso, Matthieu Valbuena informou a polícia. O processo envolve outras quatro pessoas, que serão julgadas por tentativa de chantagem.



Quando a história foi conhecida, Benzema, que jogou 81 vezes pela França e marcou 27 golos, enfrentou um rol de críticas e o então primeiro-ministro francês Manuel Valls disse que o avançado “não tinha lugar” na seleção francesa.



Benzema, de ascendência argelina, tinha um bom relacionamento com o técnico francês Didier Deschamps, que se deteriorou quando o acusou de ceder à pressão de racistas, por não o incluir nos convocados para o Europeu2016.