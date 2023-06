Benzema promete regressar ao Real Madrid

“É difícil falar, com tantas emoções, mas queria agradecer ao Real Madrid e aos meus companheiros. Foi um caminho bom na minha vida e tenho a sorte de ter realizado um sonho de criança, quando o presidente (Florentino Pérez) foi a minha casa, nos meus 21 anos, falar com os meus pais”, revelou o avançado.



Benzema falou numa cerimónia de despedida organizada pelo Real Madrid, ao fim de 14 anos de ligação ao clube, entre 2009/10 e 2022/23, que o tornaram o futebolista com mais troféus conquistados pelo emblema espanhol.



“Quando o vi, a pessoa que tinha contratado Zizou (Zidane) e Ronaldo, e queria-me para a sua equipa. Nunca vou esquecer o Real Madrid, é impossível, é o melhor clube do mundo e da história, mas penso ser o momento de ir embora”, justificou o jogador, sem especificar para que clube vai.



Um momento que também o presidente do clube lembrou, enfatizando o que Benzema conseguiu alcançar.



“Estamos todos muito orgulhosos de ti. Chegaste muito jovem e tornaste-te numa das nossas maiores lendas, parte de uma equipa lendária, um jogador espetacular na forma de entender o futebol, com os teus golos e jogadas impossíveis”, disse Florentino Pérez.



Na despedida, o avançado, de 35 anos, dirigiu também agradecimentos ao treinador Carlo Ancelotti, o seu último nos "merengues" e presente na cerimónia, ao lado dos companheiros Thibaut Courtois, Luka Modric, Lucas Vázquez e Nacho Fernández, além dos ex-jogadores Roberto Carlos, Raul González e Arbeloa.



“Não tenho muitas palavras, é também um dia um pouco triste, fico magoado de deixar o clube. Tinha um sonho, assinar e terminar no Real Madrid, mas na vida há, por vezes, outras oportunidades e aproveito-as com a minha família”, adiantou Benzema.



A finalizar, o avançado prometeu que continuará a acompanhar os jogos do clube, garantido a sinceridade do seu agradecimento aos adeptos, ao longo de todos estes anos.



A despedida de hoje acontece dois dias depois de o clube anunciar a saída de Karim Benzema, ao fim de 14 épocas.