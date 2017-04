Berlusconi vende AC Milan a chineses

RTP 14 Abr, 2017, 10:23 | Futebol Internacional

O negócio, o maior investimento de sempre com capital chinês num clube europeu, surge depois de o grupo chinês Suning ter pago 270 milhões de euros por 70% do Inter de Milão, outro gigante italiano.



Num comunicado conjunto, a Finivest confirma que vendeu a totalidade da sua participação de 99,93% no clube à Rossoneri Sport Investment Lux, empresa com sede no Luxemburgo e controlada pelo empresário chinês Li Yonghong.



Os 740 milhões que serão pagos a Berlusconi incluem os 220 milhões de euros de dívida do clube 'rossonero'.



Os novos donos do clube comprometeram-se a recapitalizar o clube, segundo anunciaram em comunicado.



Este é um momento decisivo na história recente do AC Milan, há cinco anos envolvido numa grave crise financeira e desportiva, sendo que agora poderá voltar ao mercado com outra ambição.



Trata-se igualmente do fim de ciclo de Silvio Berlusconi, que adquiriu o clube em 1986, sendo que nestes trinta anos de presidência conquistou 28 troféus, incluindo cinco das sete vitórias na Liga dos Campeões.



O negócio esteve para ser fechado em agosto passado, mas foi adiado por várias vezes, face às restrições impostas pelo Governo chinês na aquisição de ativos estrangeiros não-estratégicos, ou em gastos "supérfluos", especialmente na indústria do futebol.



O clube reportou perdas de 93,5 milhões de euros, em 2015, e, apesar de não ter ainda apresentado o relatório de contas, as perdas no ano passado deverão ascender a mais de 70 milhões.



(com Lusa)