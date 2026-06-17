Bernardo Silva confirmado no Real Madrid





(Com Lusa)

“O Real Madrid e Bernardo Silva alcançaram um acordo para que seja jogador do Real Madrid nas próximas duas temporadas, até 30 de junho de 2028”, lê-se numa nota publicada no sítio da Internet dos ‘merengues’, que vão ser treinados por José Mourinho, recentemente contratado ao Benfica.Atualmente ao serviço da seleção portuguesa que vai disputar o Mundial2026, Bernardo Silva, que completa 32 anos em agosto, cumpriu nove épocas no City, somando 459 jogos e 76 golos desde que o emblema inglês o contratou ao Mónaco, em 2017, por 40 milhões de euros.Neste período, conquistou 19 troféus pelos ‘citizens’, com destaque para os seis títulos da Premier League, inclusive o inédito ‘tetra’ do futebol inglês (2021 a 2024), e a primeira e única Liga dos Campeões da história do clube (2022/23).Festejou ainda cinco Taças da Liga inglesa, três Taças de Inglaterra, três Supertaças inglesas e um Mundial de clubes.Formado no Benfica, clube ao qual chegou com sete anos e no qual passou por todos os escalões, acabou por somar somente 31 minutos divididos por três jogos oficiais na equipa principal, antes de rumar ao Mónaco, em 2014/15.Nos monegascos passou três épocas e conquistou um título de campeão francês, sob o comando de Leonardo Jardim, num percurso que o catapultou para o emblema inglês.Na última temporada, Bernardo Silva foi promovido a capitão de equipa do City, contribuindo com três golos em 53 partidas.O internacional português é o segundo reforço do Real Madrid para a próxima temporada, depois de já ter sido anunciada a chegada do lateral esquerdo espanhol Marc Cucurella, contratado ao Chelsea, por cerca de 50 milhões de euros.