Bernardo Silva fala em "temporada especial"

”, manifestou à ESPN o internacional luso, que não foi opção na vitória diante do Chelsea (1-0), assim como o compatriota Rúben Dias.Um dos mais virtuosos da equipa campeã inglesa considera que “”, com vista às finais da Taça de Inglaterra e Liga dos Campeões.Por sua vez, o treinador Guardiola quer que os seus jogadores festejem, apesar dos jogos decisivos que se avizinham.", expressou o treinador espanhol, citado pelos meios de comunicação dos "citizens".E acrescentou: “”.Um golo do futebolista Julian Álvarez revelou-se suficiente para o Manchester City vencer na receção ao Chelsea (1-0), no encontro da 37.ª jornada, o primeiro como campeão de edição 2022/23 da Liga inglesa.Os "citizens" entraram no Etihad Stadium, em Manchester, já com o nono campeonato da sua história, ao beneficiar da derrota do Arsenal em casa do Nottingham Forest, por 1-0, no sábado.A equipa comandada por Pep Guardiola, que ainda tem dois encontros para disputar na prova, passou a somar 88 pontos na liderança, contra os 81 do Arsenal (segundo posicionado).