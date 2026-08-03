Futebol Internacional
Bernardo Silva junta-se à pré-época do Real Madrid
O futebolista internacional português Bernardo Silva juntou-se hoje à pré-época do Real Madrid, após ter participado no Mundial2026, realizando exames médicos antes de integrar o plantel orientado por José Mourinho.
Berardo Silva, de 31 anos, terceiro reforço confirmado após o neerlandês Denzel Dumfries e o espanhol Carlos Espí, mostrou-se entusiasmado com a nova etapa, declarando-se “muito feliz” por vestir a camisola ‘merengue’.
À saída da clínica, o português foi solicitado para autógrafos, ao lado do brasileiro Vinicius Júnior e do marroquino Brahim Díaz, que também integraram hoje os trabalhos dos madrilenos.
Bernardo Silva, que encerrou um percurso de nove anos no Manchester City, assinou contrato de duas temporadas com o Real Madrid, até 30 de junho de 2028.
O futebolista, que esteve ao serviço da seleção portuguesa no Mundial2026 e que completa 32 anos este mês, cumpriu nove épocas no City, somando 459 jogos e 76 golos desde que o emblema inglês o contratou ao Mónaco, em 2017, por 40 milhões de euros.
Neste período, conquistou 19 troféus pelos ‘citizens’, com destaque para os seis títulos da Premier League, inclusive o inédito ‘tetra’ do futebol inglês (2021 a 2024), e a primeira e única Liga dos Campeões da história do clube (2022/23).
Festejou ainda cinco Taças da Liga inglesa, três Taças de Inglaterra, três Supertaças inglesas e um Mundial de clubes.
Formado no Benfica, clube ao qual chegou com sete anos e no qual passou por todos os escalões, acabou por somar somente 31 minutos divididos por três jogos oficiais na equipa principal, antes de rumar ao Mónaco, em 2014/15.
Nos monegascos passou três épocas e conquistou um título de campeão francês, sob o comando de Leonardo Jardim, num percurso que o catapultou para o emblema inglês.
Na última temporada, Bernardo Silva foi promovido a capitão de equipa do City, contribuindo com três golos em 53 partidas.
À saída da clínica, o português foi solicitado para autógrafos, ao lado do brasileiro Vinicius Júnior e do marroquino Brahim Díaz, que também integraram hoje os trabalhos dos madrilenos.
Bernardo Silva, que encerrou um percurso de nove anos no Manchester City, assinou contrato de duas temporadas com o Real Madrid, até 30 de junho de 2028.
O futebolista, que esteve ao serviço da seleção portuguesa no Mundial2026 e que completa 32 anos este mês, cumpriu nove épocas no City, somando 459 jogos e 76 golos desde que o emblema inglês o contratou ao Mónaco, em 2017, por 40 milhões de euros.
Neste período, conquistou 19 troféus pelos ‘citizens’, com destaque para os seis títulos da Premier League, inclusive o inédito ‘tetra’ do futebol inglês (2021 a 2024), e a primeira e única Liga dos Campeões da história do clube (2022/23).
Festejou ainda cinco Taças da Liga inglesa, três Taças de Inglaterra, três Supertaças inglesas e um Mundial de clubes.
Formado no Benfica, clube ao qual chegou com sete anos e no qual passou por todos os escalões, acabou por somar somente 31 minutos divididos por três jogos oficiais na equipa principal, antes de rumar ao Mónaco, em 2014/15.
Nos monegascos passou três épocas e conquistou um título de campeão francês, sob o comando de Leonardo Jardim, num percurso que o catapultou para o emblema inglês.
Na última temporada, Bernardo Silva foi promovido a capitão de equipa do City, contribuindo com três golos em 53 partidas.