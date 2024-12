Bernardo Silva marca no regresso do City às vitórias, líder Liverpool tropeça

Os ‘citizens’ passaram a somar 26 pontos, seguindo ainda a longos nove dos ‘reds’, líderes destacados da prova, sete pontos à frente do Chelsea, que hoje somou o terceiro triunfo seguido.



Depois de seis derrotas e um empate para todas as competições, o tetracampeão inglês voltou a sorrir no desafio da 14.ª jornada, com o internacional português Bernardo Silva a indicar o caminho dos triunfos, quando decorria o minuto oito, no Estádio Etihad, onde Jota Silva foi titular no Forest.



O belga Kevin De Bruyne, que tinha servido Bernardo, ampliou a vantagem, aos 31 minutos, enquanto o compatriota Doku apontou o terceiro, aos 57, solicitado pelo norueguês Haaland, que voltou a ficar em ‘branco’.



Rúben Dias constou entre os titulares nos ‘citizens’ e Matheus Nunes entrou na parte final do encontro.



A surpresa do dia aconteceu no St. James’ Park, onde o Newcastle ‘arrancou’ um empate ao Liverpool, ainda privado do português Diogo Jota.



O sueco Isak fez o placard mexer, aos 37 minutos, com a vantagem a ser anulada após o descanso, por Curtis Jones (50), mas Anthony Gordon (62) voltaria a colocar os ‘magpies’ a vencer.



Depois, apareceu o egípcio Mo Salah (68 e 83), em dois momentos, para operar a reviravolta, porém, o defesa Schar (90) foi lá à frente anotar o 3-3 final, após um livre e um falhanço do guarda-redes irlandês Kelleher.



No sul de Inglaterra, Mateus Fernandes foi titular no Southampton, que ao intervalo já estava, praticamente, sem hipóteses de discutir o resultado com o Chelsea, face ao vermelho direto exibido a Stephens, aos 40 minutos.



O francês Disasi abriu o ativo (sete minutos) para os ‘blues’, mas o nigeriano Aribo (11) restabeleceu a igualdade, que seria desfeita, pouco depois, face aos remates certeiros do gaulês Nkunku (17) e de Madueke (34), o último assistido por João Félix.



No segundo tempo, Cole Palmer (77 minutos) também fez o ‘gosto ao pé’ com as 'cores' da equipa da capital de Inglaterra, que já tinha o internacional luso Renato Veiga em campo – entrou aos 79 - quando Sancho (87) fechou a contagem.



Por seu lado, o Everton colocou um ponto final na série de cinco jogos seguidos sem vencer na prova, ao golear o Wolverhampton (4-0).



Ashley Young (10), o belga Mangala (33) e dois golos na própria baliza de Dawson (49 e 72) construíram o resultado avolumado para os ‘toffees’, que tiveram João Virgínia entre os suplentes.



Nos ‘wolves’, José Sá e Gonçalo Guedes alinharam de início, ao passo que o Rodrigo Gomes e Toti Gomes entraram no decorrer do desafio. Já Carlos Borges não foi utilizado.