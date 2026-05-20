Bernardo Silva. "No Benfica não acreditavam em mim"

Bernardo Silva. "No Benfica não acreditavam em mim"

Bernardo Silva concedeu uma entrevista de despedida oficial aos meios do Manchester City, confirmando que deixará o clube inglês no final da temporada 2025/26. Apesar de ter crescido como benfiquista, os sentimentos pelos citizens são agora "muito fortes", disse o médio português.

RTP /
Tony O'Brien - Reuters

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Após nove épocas e 20 títulos conquistados ao serviço do Manchester City, o internacional português de 31 anos partilhou uma mensagem emocionante de gratidão, garantindo que será "adepto do City para o resto da vida". Apesar de ter crescido como adepto fervoroso do Benfica, Bernardo Silva assumiu que os sentimentos que desenvolveu pelo Manchester City são agora "muito fortes" e impossíveis de apagar.

Desabafo sobre o passado no Benfica

Num tom mais pessoal e reflexivo, o camisola 20 dos citizens deixou também uma farpa ao seu clube de formação, comentando que "no Benfica, as pessoas não acreditavam em mim", contrastando com o voto de confiança absoluto que sempre teve em Manchester.

"A melhor equipa do mundo"

O médio recordou com orgulho a era dourada em Manchester. Afirmou que, durante os seus nove anos no clube, houve muitos momentos em que sentiu genuinamente que o City era a melhor equipa do planeta.

Bernardo Silva revelou que se preparou mentalmente para a saída e que a decisão já estava tomada há bastante tempo. "Já me vinha preparando mentalmente para esta ser a minha última temporada e para dar tudo por este clube", explicou, sublinhando a alegria de deixar a equipa numa posição financeiramente e desportivamente muito forte para o futuro.

O jogador detalhou que a saída se deve a uma conjugação de fatores, destacando a forte vontade de procurar um novo desafio na carreira e o desejo de estar mais perto da família.

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