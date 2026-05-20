Bernardo Silva. "No Benfica não acreditavam em mim"

Após nove épocas e 20 títulos conquistados ao serviço do Manchester City, o internacional português de 31 anos partilhou uma mensagem emocionante de gratidão, garantindo que será "adepto do City para o resto da vida". Apesar de ter crescido como adepto fervoroso do Benfica, Bernardo Silva assumiu que os sentimentos que desenvolveu pelo Manchester City são agora "muito fortes" e impossíveis de apagar.Desabafo sobre o passado no BenficaNum tom mais pessoal e reflexivo, o camisola 20 dos citizens deixou também uma farpa ao seu clube de formação, comentando que "no Benfica, as pessoas não acreditavam em mim", contrastando com o voto de confiança absoluto que sempre teve em Manchester."A melhor equipa do mundo"O médio recordou com orgulho a era dourada em Manchester. Afirmou que, durante os seus nove anos no clube, houve muitos momentos em que sentiu genuinamente que o City era a melhor equipa do planeta.Bernardo Silva revelou que se preparou mentalmente para a saída e que a decisão já estava tomada há bastante tempo. "Já me vinha preparando mentalmente para esta ser a minha última temporada e para dar tudo por este clube", explicou, sublinhando a alegria de deixar a equipa numa posição financeiramente e desportivamente muito forte para o futuro.O jogador detalhou que a saída se deve a uma conjugação de fatores, destacando a forte vontade de procurar um novo desafio na carreira e o desejo de estar mais perto da família.