Futebol Internacional
Bernardo Silva. "No Benfica não acreditavam em mim"
Bernardo Silva concedeu uma entrevista de despedida oficial aos meios do Manchester City, confirmando que deixará o clube inglês no final da temporada 2025/26. Apesar de ter crescido como benfiquista, os sentimentos pelos citizens são agora "muito fortes", disse o médio português.
Após nove épocas e 20 títulos conquistados ao serviço do Manchester City, o internacional português de 31 anos partilhou uma mensagem emocionante de gratidão, garantindo que será "adepto do City para o resto da vida". Apesar de ter crescido como adepto fervoroso do Benfica, Bernardo Silva assumiu que os sentimentos que desenvolveu pelo Manchester City são agora "muito fortes" e impossíveis de apagar.
Desabafo sobre o passado no Benfica
Num tom mais pessoal e reflexivo, o camisola 20 dos citizens deixou também uma farpa ao seu clube de formação, comentando que "no Benfica, as pessoas não acreditavam em mim", contrastando com o voto de confiança absoluto que sempre teve em Manchester.
"A melhor equipa do mundo"
O médio recordou com orgulho a era dourada em Manchester. Afirmou que, durante os seus nove anos no clube, houve muitos momentos em que sentiu genuinamente que o City era a melhor equipa do planeta.
Bernardo Silva revelou que se preparou mentalmente para a saída e que a decisão já estava tomada há bastante tempo. "Já me vinha preparando mentalmente para esta ser a minha última temporada e para dar tudo por este clube", explicou, sublinhando a alegria de deixar a equipa numa posição financeiramente e desportivamente muito forte para o futuro.
O jogador detalhou que a saída se deve a uma conjugação de fatores, destacando a forte vontade de procurar um novo desafio na carreira e o desejo de estar mais perto da família.
Desabafo sobre o passado no Benfica
Num tom mais pessoal e reflexivo, o camisola 20 dos citizens deixou também uma farpa ao seu clube de formação, comentando que "no Benfica, as pessoas não acreditavam em mim", contrastando com o voto de confiança absoluto que sempre teve em Manchester.
"A melhor equipa do mundo"
O médio recordou com orgulho a era dourada em Manchester. Afirmou que, durante os seus nove anos no clube, houve muitos momentos em que sentiu genuinamente que o City era a melhor equipa do planeta.
Bernardo Silva revelou que se preparou mentalmente para a saída e que a decisão já estava tomada há bastante tempo. "Já me vinha preparando mentalmente para esta ser a minha última temporada e para dar tudo por este clube", explicou, sublinhando a alegria de deixar a equipa numa posição financeiramente e desportivamente muito forte para o futuro.
O jogador detalhou que a saída se deve a uma conjugação de fatores, destacando a forte vontade de procurar um novo desafio na carreira e o desejo de estar mais perto da família.